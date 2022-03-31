煙台發展海洋牧場 拚2500億產值

30日，在山東煙台長島海域，多座巨型深海智能網箱平台聳立海中開展養殖作業，宛如囤起一座座「藍色魚倉」。預計到2025年煙台海洋生產總值有望達2500億元人民幣。

中新社報導，山東自貿試驗區煙台片區（以下簡稱煙台片區）設立以來，聚焦經略海洋，探索海洋經濟與生態協調發展之路，擦亮中國大陸海洋自貿名片。煙台片區2020年啟動了亞洲最大的海洋牧場建造項目「百箱計畫」，計畫建造100座深遠海智能化養殖網箱平台，為中國大陸深遠海養殖提供示範帶動效應。

作為新型裝備平台，海洋牧場經營風險高，且在確權頒證、抵押貸款、安全監管等領域無據可依。煙台片區在大陸全國首創海洋牧場「一證一險」信貸模式，為海洋牧場提供從貸前准入、平台確權，到貸中、貸後管理，再到保險緩釋的全流程閉環式融資解決方案，讓海洋牧場有了合法身分。

此前，煙台片區還在大陸首創海洋生物資源大養護格局，將「政企社科」四方聯動機制引入增殖放流，入選中國大陸自貿試驗區最佳實踐案例。中韓聯合增殖放流活動是該片區海洋資源大養護格局案例最好實踐，促進黃海經濟魚類種群資源恢復，提高中韓兩國漁業效益。

中國大陸是水產養殖第一大國，但海洋種質資源區域化問題嚴重。煙台片區近年來與海南自由貿易港三亞崖州灣科技城合作，共建「南繁北育」水產種業體系。兩地還聯合打造中國大陸水產種業「南北出海口」，並加強與日韓、東南亞合作，通過「來種繁殖、去苗養成」方式，實現多國間優質種質資源中轉交流。

山東煙台是中國大陸海洋經濟大市，與日本、韓國隔海相望，海洋資源豐富，預計到2025年該市海洋生產總值達到2500億元人民幣。