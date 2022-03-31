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陸知識產權人才 2025年拚破百萬人

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家知識產權局30日表示，中國大陸知識產權（台灣稱智慧財產權）人才規模已達到69萬人，下一步將實現2025年知識產權人才超100萬人的目標。

中新社報導，大陸國家知識產權局新聞發言人衡付廣30日表示，在知識產權人才方面，先後成立四屆知識產權專家諮詢委員會。持續推進中小學教育，知識產權專業列入「普通高等學校本科專業目錄」，50餘所大專院校建立知識產權學院，成立26家知識產權培訓基地。

大陸國家知識產權局人事司一級巡視員豐兆龍說，目前大陸國家經濟職稱系列增設知識產權專業，預計到「十四五」末，中級以上知識產權師數量將達到2萬人。

下一步將重點做好知識產權保護、運用、公共服務、國際化四支重點人才隊伍和審查註册基礎人才隊伍的建設工作，實現2025年知識產權人才超100萬人的目標。

中國知識產權培訓中心主任孫瑋稱，青少年知識產權教育方面，已建成中小學知識產權遠程教育平台，培訓萬餘名專兼職教師，支持編寫「青少年知識產權普及叢書」等優質教材。

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