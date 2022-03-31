台商創業開茶樓 烏龍茶西安飄香

祖籍福建泉州的陳鵬仁因家人從事茶葉生意的緣故，從小就與茶葉結緣，13年前，陳鵬仁從台灣到大陸創業，希望將台灣的「茶香」融入西安的「古味」之中。

中新社報導，為何選擇扎根西北而非老鄉聚集的福建、廣東等地？「因為無論是唐太宗還是漢武帝，是大雁塔還是兵馬俑，從學生時代起，長安在我的心裡一直有一種既遙遠又親切的感覺。」陳鵬仁坦言。

2008年陳鵬仁到大陸旅遊，那時他未曾想到會在此間成為茶老闆，更沒有想到會遇到一位陝西姑娘成為他創業與生活路上的賢內助。

陳鵬仁的妻子徐慧來自陝西榆林，畢業於湖南農業大學茶學系的她對於茶禮儀、茶品種相當熟稔，這令陳鵬仁的「茶經」有了技術支撐。徐慧表示，想要令外來產品在本地占有一席之地絕非易事。一開始，陳鵬仁背著一個小包走街串巷去推廣自己的茶葉，當時的艱辛與心酸仍記憶猶新。

堅韌和毅力，終讓陳鵬仁的事業守得雲開見月明。「在西安生活時間越久，越感到這是個包容性很強的城市，以喝茶為例，比如在雲南大家都喝普洱，或者在杭州大家都喝龍井，而在西安，來自各地的茶葉都有一席之地，也包括台灣的烏龍茶在內。」陳鵬仁說。

如今，陳鵬仁的茶樓「清和堂」已開出分店，降低喝茶門檻是他一直以來的最大願望。「茶的受眾可以年輕化、個性化，很多茶樓經營方式過於因循守舊，何不找一個新方式吸引年輕族群的加入？」陳鵬仁表示，西北地區的經濟發展跟東南沿海城市相比會有一些落差，而正因為有落差存在，也就有了發展的空間。

「我打算將台灣的鳳梨酥、牛軋糖，跟茶搭配在一起，以此作為店裡的特色。」陳鵬仁說，雖然第一個吃螃蟹總會面臨一些風險，但他仍希望來自台灣的茗香能融入此間民眾的休閒生活中。