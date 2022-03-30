李克強召開國常會 部署債券運用、有效投資

大陸國務院總理李克強29日主持召開國務院常務會議，部署用好政府債券擴大有效投資，會議指出，用好政府債券擴大有效投資，是帶動消費擴大內需、促就業穩增長的重要舉措。

央視報導，會議表示，今年新增地方政府專項債人民幣3.65兆元。為加強周期性調節，去年底已依法提前下達人民幣1.46兆元。下一步，要抓緊下達剩餘專項債，向償債能力強、項目多儲備足的地區傾斜。

第二，要更好發揮專項債效能。堅持既利當前又惠長遠，加大惠民生補短板等投資，支持新基建等增後勁的項目建設；堅持資金跟著項目走，加快項目開工和建設，盡快形成實物工作量。第三，要用改革舉措、市場辦法，發揮專項債四兩撥千斤作用，吸引社會資本投入，支持民營企業投資。

第四，要加強資金管理，嚴禁違規興建樓堂館所、形象工程。第五，統籌把握國債、地方債發行，防範債務風險；鼓勵境外資金購買國債，落實好稅收優惠；金融系統要保障國債有序發行，支持項目融資。

會議並指出，當前國際情勢更趨複雜嚴峻，大陸經濟下行壓力加大，制定今年宏觀政策時，對國內外環境變化已有前瞻考慮，要堅定信心，咬定全年發展目標不放鬆，把穩增長放在更突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

另一方面，會議要求，做好（東航）遇難者家屬撫慰、賠付等善後工作，實事求是查明事故原因；全面強化安全生產，國務院安委會要作進一步安排，加強指導、壓實責任、深入排查整治隱患，切實維護人民生命財產安全。