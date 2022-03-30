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碧桂園去年淨利潤下降 但負債有改善

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
碧桂園去年公司股東應占核心淨利潤約人民幣269.3億元，年降23.1%。（取自大陸微博）
碧桂園去年公司股東應占核心淨利潤約人民幣269.3億元，年降23.1%。（取自大陸微博）

大陸房企巨頭碧桂園30日發布去年全年財報，財報顯示，截至去年12月31日止，碧桂園實現總收入人民幣5230.6億元（約新台幣2.38兆元），年增13%；公司股東應占核心淨利潤約人民幣269.3億元（約新台幣1225.3億元），年降23.1%。

澎湃新聞報導，碧桂園的收入主要來自大陸房地產開發及建築兩大部分，其中房地產開發是其主要收入，按照年報數據顯示，碧桂園97%的收入來自物業銷售，3%來自建築及其他業務。數據顯示，2021年度，由於交付物業面積增加，來自房地產開發的收入為人民幣5074.8億元，年增12.9%。

銷售方面，2021年度，碧桂園共實現歸屬公司股東的合約銷售金額約人民幣5580億元，權益合約銷售面積約6641萬平方公尺，其中68%的銷售貢獻來自於大陸三、四線城市，全年總去化率為67%；權益回款金額為人民幣5022億元，權益銷售回款連續6年在90%以上。

對於今年的銷售目標，碧桂園常務副總裁程光煜在2021年度線上業績發布會上表示，銷售規模不是第一追求，合理的量價關係、有品質的銷售和經營才是公司的追求。

而碧桂園負債率有所下降。財報顯示，截至去年12月31日，該公司淨負債率約45.4%，相比2020年底下降10.2個百分點。

碧桂園總裁及執行董事莫斌在會上表示，截至今年3月30日，公司無境內到期債券，9月及11月有兩筆可回售公司債共計人民幣40億元，境外僅7月分有一筆7億美元優先票據，公司已提前做好還款計畫安排，並根據市場情況考慮再融資等安排，進一步調整負債結構。

三道紅線方面，目前碧桂園仍處黃檔（根據三道紅線踩線條數，兩項達標為黃檔），即扣除預收款後的資產負債率為74%，大於監管要求的70%的界限。莫斌說，公司將在2023年中期之前，實現從黃檔到綠檔的調整。

對於今年的投資拿地安排，程光煜指出，目前收、併購的機會在增多，因此碧桂園透過收、併購的占比也會增加，會加大這方面的部署。

莫斌強調，碧桂園在市場下行期，以可動用資金作為考核目標，牽引每個區域、每個項目都在安全範圍內做正確的事。同時控支出、調結構、包資產，但未來一定要發展，控支出是面對目前情勢去做的，在未來的發展過程中，會根據市場的變化，做好投資策略。

人民幣 房地產 建築

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