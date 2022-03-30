中芯國際去年賺487億　增1.37倍

大陸晶圓代工大廠中芯國際30日公布業績報告，2021年全年，公司實現營收54.43億美元（約新台幣1,556億元），年增39.3%，歸屬於上市公司股東的淨利為17.02億美元（約新台幣487億元），年增137.8%%。中芯國際指出，營收成長主要來自晶圓銷售數量增加、平均售價上升和產品組合變動。

業績報告顯示，2021年全年，中芯國際營收從上一年的約39億美元，成長到54.43億美元，為歷史最佳，其中晶圓代工業務營收為49.82億美元，年增43.4%。此外，毛利率達30.8%，年增7.2%，基本每股收益為0.22美元。

公告指稱，去年公司銷售晶圓的數量，由2020年的569.9萬片約當8吋晶圓，成長了18.4%，達到674.7萬片約當8吋晶圓 。平均售價也由610美元增加738美元。

分區域來看，2021年，中國大陸及香港業務，佔中芯國際營收的64%，北美業務佔22.3%，歐亞業務佔13.7%；分領域看，智慧型手機類應用收入佔中芯晶圓代工業務的32.3%，消費電子類佔23.5%。

技術層面上，中芯國際指出，來自90納米及以下製程的晶圓代工業務營收的比例為62.5%。其中，成熟製程FinFET／28奈米的收入貢獻比例大幅提高，達18.6%。

展望2022年，中芯國際指出，基於外部環境相對穩定的前提下，公司預計全年銷售收入增速會好於代工行業平均值，毛利率也會高於2021年水準。業績報告指出，2022年依然是投入高峰期，資本開支預計約為50億美元，超過2021年度經審計淨資產的10%，主要用於持續推進已有老廠擴建及三個新廠項目。

中芯國際表示，2022年初，上海臨港新廠破土動工，京城和深圳兩個項目穩步推進，預計今年底前投入生產，計畫產能增量將多於去年。

剛轉正成為中芯國際董事長的高永崗表示，2022年依然是挑戰與機遇並存。行業整體產能供不應求，但部分應用領域需求趨緩，產能全線緊缺逐步轉入結構性緊缺，緊跟產業發展趨勢，動態平衡存量和增量需求，彌補產業鏈結構性缺口，是公司今年的重要任務。