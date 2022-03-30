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代孕嬰滯烏克蘭 大陸母親求助官方「他也是中國兒童」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
烏克蘭基輔，保姆們將地下室改為臨時託兒所，照顧代孕嬰兒。這裏有19名代孕嬰兒，因戰爭滯留在這裏，父母未能前來接走。（美聯社）
烏克蘭基輔，保姆們將地下室改為臨時託兒所，照顧代孕嬰兒。這裏有19名代孕嬰兒，因戰爭滯留在這裏，父母未能前來接走。（美聯社）

一名大陸女子近日稱，自己在烏克蘭代孕的嬰兒，因俄烏戰事而滯留在烏，她多方努力也無法將嬰兒接回大陸，於是她公開求助大陸官方部門，希望能夠得到幫助。在微博上引起熱議，但不少網友卻並不同情，更有不少人直斥「輿論綁架」，原因是代孕在中國大陸並不合法。

據鳳凰網報導，受訪女子王晨（化名）稱，自己的孩子在烏克蘭代孕出生，剛剛不到兩個月，「我天天凌晨三四點都睡不着，無能為力，焦慮。這麼多年才有這一個孩子啊，就這麼放在戰區，家長怎麼能睡得着？戰爭時間還在無限期延長，誰能幫幫這些孩子和我們這些家長？」

她說，和丈夫原本計劃2月25日去接孩子回大陸，沒想到前一天俄烏戰爭爆發，航班取消；孩子在基輔只有保姆照顧，中介臨時索要高價，本以為從基輔轉移到利沃夫孩子能安全了，沒想到利沃夫也被轟炸；孩子辦理出生證也遇上各種難題，沒有出生證，就無法出境到鄰國，只能留在烏克蘭。「家長去不了，孩子出不來」，這是他們這個群體的困境。

從三月初開始，這群家長就聯名寫了請求信，向中國大使館求助，向浙江商會、烏克蘭商會求助，商會的人又幫他們把求助信傳達給紅十字會。但中國大使館的回覆是，當前情況下，孩子由代孕母親負責照看更穩妥。

王晨認為這並不現實，因為代孕母親是由醫院找的，家長根本沒辦法接觸到代孕母親，也不能跟她聯繫。孩子出生後由醫院交給中介，醫院就履行完合約上的工作了，後面的事情跟他們無關了。紅十字會的反饋是，要尊重烏克蘭政府的法律規定，必須有出生證才能讓孩子出境。

王晨表示，能夠聯繫和求助的人他們都找了，沒有任何結果，沒人給出解決方案，天天在焦慮中等待，因此請求大陸各個相關部門的負責官員能夠幫助協調，「最理想的情況就是，官方能像組織撤僑包機那樣，幫助我們家長解決簽證和航班問題，到邊境鄰國去接孩子。同時希望能簡化遠程辦理出生證的手續，加速這個流程，早點讓孩子們撤出烏克蘭。孩子的安危是第一位的，不要讓他們處於一個那麼危險的境地。」

她又稱，撤僑已經完成了，但還有一些中國嬰兒留在烏克蘭，「雖然孩子是代孕出生的，但我認為也是中國的兒童。戰爭時間還在無限期延長，希望有人能來幫幫我們。」

大陸網友表示，「非法的，不提供協助」；「烏克蘭合法不代表中國合法，這種倫理淪喪的事情應該嚴懲不貸」；「經DNA鑑定確定是中國籍公民的孩子就可以拿中國籍，所以中國使館會提供幫助」；「有錢代孕，就有錢在外邊養著唄，還想讓國家承認戶籍，道德綁架國家」。

烏克蘭 俄烏戰爭 嬰兒

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