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中海油去年賺3163億元　創歷史最佳

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國海洋石油在海南的深海一號大氣田開發項目。取自澎湃新聞
中國海洋石油在海南的深海一號大氣田開發項目。取自澎湃新聞

即將回歸A股的中國海洋石油（中海油），30日在港交所發布2021年度業績報告。去年全年，中海油營收達人民幣2,461.11億元，年增58.4%，淨利為人民幣703.07億元（約新台幣3,163億元），年增181.7%，創歷史最佳。

中海油與中石油、中石化並稱中國大陸的「三桶油」，也是中國大陸最大的海上原油及天然氣生產商，業績報告指稱，盈利能力創下歷史最佳，是受益於國際油價上漲和成本控制得宜。

根據報告，2021年，中海油營收人民幣幣2,461.11億元，年增58.4%，其中油氣銷售收入為人民幣2,221.25億元，年增59.1%，實現淨利人民幣703.07億元，年增181.7%。換算每股基本盈利人民幣1.57元。

業績報告指出，公司注重現金流管理，保持健康的財務狀況 。2021年，公司自由現金流達人民幣655億元，年底資本負債率為21.9%。

回顧2021年，業績報告指出，公司持續加大勘探開發力度，儲量產量再上新台階，全年共獲得22個商業發現，包括在海外，圭亞那Stabroek區塊持續獲得新發現，總可採資源量超過100億桶油當量。

據統計，2021年，中海油完成油氣淨產量達5.73億桶油當量，超額完成了年初設定的產量目標，創歷史新高。

展望未來，中海油董事長汪東進表示，公司堅持建設國際一流能源公司的戰略目標不動搖，紮實推進油氣增儲上產、科技自主創新、綠色低碳轉型三大工程，全力實施提質增效升級行動。

他還提到，中海油已平穩從紐約交易所（「紐交所」）和多倫多交易所（「多交所」）退市，並有序推進人民幣股份發行工作。

汪東進指出，為避免影響公司人民幣股份發行進度，董事會決定暫不建議派發2021年末期股息，並會在人民幣股份發行完成後盡快公佈特別股息方案，將原擬建議派發的2021年末期股息和香港上市二十週年特別股息作為特別股息合併宣派。

上月24日晚間，大陸證監會公告，中海油的A股上市申請計畫，通過證監會發行審核委員會審核，若順利在上海證券交易所掛牌，將是繼中國三大電信商陸續回A後，「三桶油」也正式齊聚A股。

據申請資料，中海油預計發行人民幣普通股不超過26億股，換算集資約人民幣350億元，可在A股IPO規模上排行歷史第九。

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