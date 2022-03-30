大陸科創板等多個IPO被擱置 疫情影響2500億元籌資

因疫情影響，多個中國大陸公司已主動申請中止其首次公開募股（IPO）上市計劃，涉及募資總額預估約600億元人民幣，約新台幣2500億元。在過去9日裡，有71家IPO企業主動申請中止上市審查。

綜合路透社和《證券時報》報導，昨日（29日）上海和深圳兩市有16個IPO項目申請中止上市審核，而在過去的9天裡，有71家科創板和創業板的IPO企業主動申請中止上市審查。根據統計數據，2022年以來，科創板和創業板總共有89個IPO項目變為中止審查狀態。

在昨天主動申請中止審查的16家企業中，經緯股份、上富股份、恆泰萬博、瑋碩恆基、昆船智能、黔通智聯等12家企業中止原因均為「因發行人及保薦人更新財務資料」，而磁谷科技、嘉好股份、英華特等四家企業則表示「因受到新冠疫情影響」。

報導認為，科創板IPO中止審查項目披露的原因普遍為發行人及其中介機構因受疫情影響，無法在規定時限內完成盡職調查、回復審核問詢等工作；而創業板中止項目則基本表示受到疫情影響，或需要更新財務資料。據估計，這些IPO上市計劃的中止可能會推遲價值600億元的籌資。

為了最大限度地減少疫情的影響，上海證交所已於本月27日就疫情防控特殊時期的相關業務開展做出調整和銜接安排，以維護資本市場平穩運行。一方面，上交所通過加強線上溝通諮詢保障，優化線上路演等方式彌補線下工作的不足；另一方面，上交所也放寬申報等相關文件的簽署要求，允許提供簽字頁電子掃描文檔方式辦理業務，並適當放寬審核問詢回覆時間。

深圳證交所也在本月18日宣布，將在上市審核、一線監管各條線陸續推出有彈性的系列監管服務舉措，加大對生產經營暫時遇到困難企業的支持力度。