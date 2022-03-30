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人行科技會議：持續推動金融數位化轉型

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

中國人民銀行（大陸央行）30日召開科技工作電視會議，會議表示，2022年要堅持穩字當頭，加強金融業網路安全體系建設、深化科技體制機制改革，並持續推動金融數位化轉型。

據人行網站，該會議旨在總結2021年科技工作，分析當前形勢，部署2022年重點任務，副行長范一飛出席會議並講話。

會議指出，2022年要加快構建新發展格局，為人行履職與金融高質量發展貢獻科技力量。會議要求，堅持穩字當頭，加強金融業網絡安全體系建設，做好金融數據安全管理，守牢安全生產底線。

另一方面，會議提出，要深化人民銀行科技體制機制改革，全面提升新技術應用能力。堅持科技向善，落實發展規劃，深入實施金融科技賦能鄉村振興示範工程、金融數據綜合應用試點，運用創新監管工具規範數位技術應用，持續推動金融數位化轉型。

在堅持強基固本方面，會議指出，要健全新型金融標準體系，建立金融領域強制性標準實施監督機制，展開金融標準創新建設試點。

除此之外，為確保2022年第1季經濟維穩，據統計，加上30日繼續展開的規模人民幣1,500億元逆回購操作，人行一連四個工作天展開「千億級投放」，共向市場投放規模人民幣5,500億元資金，以呵護季末流動性。

對此，天風證券固收首席分析師孫彬彬認為，從提供長期穩定的資金來源，以及穩定銀行負債成本的角度來看，4月降準仍然可期。

中國人民銀行

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