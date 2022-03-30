陸衛健委主任：動態清零快速精準 是控制疫情的法寶

大陸本土疫情仍然嚴峻，大陸國家衛健委主任馬曉偉今撰文說，要將全大陸作為一個整體，算大的「民生帳、經濟帳、社會帳」；做好疫情防控是經濟社會發展的重要前提，也是最好的營商投資環境。他強調，只有做到「動態清零」，才能最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。快速和精準的動態清零，正是大陸控制疫情的法寶。

據微信公眾號「健康中國」發布「時不我待 科學精準抓細抓實各項防控工作」文章，馬曉偉在文中表示，近期大陸本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，疫情防控工作面臨嚴峻挑戰。

文章指，要最大限度縮小疫情影響範圍，最大限度減少感染、重症和死亡。針對Omicron變異株無症狀感染者和輕症病例較多的新情況，及時印發第九版診療方案和方艙醫院設置管理規範等，要求做好病例分類救治，確保有肺炎表現、有基礎性疾病的患者及老年患者，收治到高水平定點醫院集中救治；對無症狀感染者和輕症患者，收治到方艙醫院，推進有效抗病毒藥物使用。

文章還指，修訂診療方案並不意味著防控政策的放鬆，而是與當前防控形勢的精準對接，能夠防止醫療資源擠兌，把真正需要住院的病例集中收治到醫院。

提到方艙醫院建設，文章說，目前大陸已建成或正在建設的方艙醫院82家，分布在19個省份的46個地市，床位總計11.55萬張。提高核酸檢測能力，全大陸總體能力超過每天4000萬份。

文章指出，疫情防控是國之大者，抗疫本身就是促發展。要將全大陸作為一個整體，算大的民生帳、經濟帳、社會帳。做好疫情防控是經濟社會發展的重要前提，也是最好的營商投資環境，抓好經濟社會發展關係到為疫情防控提供有力物質支撐。

文章強調，只有保持戰略定力，堅持穩中求進，做到「動態清零」，才能最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。動態清零的精髓，一是快速，二是精準。動態，就是不追求絕對零感染；清零，就是發現一起、撲滅一起，守住不出現疫情規模性反彈的底線。快速和精準的動態清零，正是大陸控制疫情的法寶。

文章說，嚴格的防疫措施，會給部分地區、部分人群帶來一些不便，但這些影響是短時間的，範圍也是有限的，仍然可以保證大陸大部分地區和人群的正常生活。

大陸是人口大國，非常小的發病率或病亡率，乘以14億的人口基數，絕對數就很大。這樣的數字，任何國家的醫療體系都扛不住。如果不管「防」，只管「治」，大陸醫療體系將面臨擊穿危險。