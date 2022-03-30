恒大許家印擬售深圳兩豪宅 市值逾人民幣5億元

路透引述大陸地產仲介消息指出，上市公司中國恒大股東兼主席許家印擬出售其於深圳的兩套豪宅，合計市價超過人民幣5億元，但有關物業因已作抵押，因此不能按正常物業買賣進行交易，倘出售須經過拍賣程序。

許家印擬出售兩套「深圳灣一號」的豪宅公寓項目，每套面積近1,000平方米，為單層特色戶，市價每套達人民幣2.5億元至2.6億元。仲介指，許家印是以公司名義持有這兩個單位。

報導引述房產仲介說法稱，交易有點複雜，因聽聞該兩單位已抵押予國企，因此不能正常買賣，出售的話要經過拍賣程序。