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恒大許家印擬售深圳兩豪宅 市值逾人民幣5億元
路透引述大陸地產仲介消息指出，上市公司中國恒大股東兼主席許家印擬出售其於深圳的兩套豪宅，合計市價超過人民幣5億元，但有關物業因已作抵押，因此不能按正常物業買賣進行交易，倘出售須經過拍賣程序。
許家印擬出售兩套「深圳灣一號」的豪宅公寓項目，每套面積近1,000平方米，為單層特色戶，市價每套達人民幣2.5億元至2.6億元。仲介指，許家印是以公司名義持有這兩個單位。
報導引述房產仲介說法稱，交易有點複雜，因聽聞該兩單位已抵押予國企，因此不能正常買賣，出售的話要經過拍賣程序。
此外，雖然深圳的公寓物業沒有限購限制，但每套房售價逾人民幣2億元，目前市況也很難找到買家；受疫情影響，近期深圳二手樓市每月成交只有1,000宗左右。
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