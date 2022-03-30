快訊

和碩前副總裁陳屍瀑布溪谷沒有外傷 女兒淚謝搜救人員

疫情燒進大學...世新1學生確診 明起全校師生停止到校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恒大許家印擬售深圳兩豪宅 市值逾人民幣5億元

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
恒大地產許家印據報有意放售其深圳兩套豪宅，合計市價超過5億元人民幣。(路透資料圖片)
恒大地產許家印據報有意放售其深圳兩套豪宅，合計市價超過5億元人民幣。(路透資料圖片)

路透引述大陸地產仲介消息指出，上市公司中國恒大股東兼主席許家印擬出售其於深圳的兩套豪宅，合計市價超過人民幣5億元，但有關物業因已作抵押，因此不能按正常物業買賣進行交易，倘出售須經過拍賣程序。

許家印擬出售兩套「深圳灣一號」的豪宅公寓項目，每套面積近1,000平方米，為單層特色戶，市價每套達人民幣2.5億元至2.6億元。仲介指，許家印是以公司名義持有這兩個單位。

報導引述房產仲介說法稱，交易有點複雜，因聽聞該兩單位已抵押予國企，因此不能正常買賣，出售的話要經過拍賣程序。

此外，雖然深圳的公寓物業沒有限購限制，但每套房售價逾人民幣2億元，目前市況也很難找到買家；受疫情影響，近期深圳二手樓市每月成交只有1,000宗左右。

房產仲介確認，在賣的深圳灣一號為許家印擁有的豪宅。（取自中國基金報）
房產仲介確認，在賣的深圳灣一號為許家印擁有的豪宅。（取自中國基金報）

深圳 人民幣 疫情 恒大

延伸閱讀

北市億級豪宅開春成交12筆 富人兩大買法曝

許家印又變賣家產 深圳980平方公尺豪宅狂降5億

男組織多人從香港偷渡至深圳被捕 其中2人新冠呈陽性

三大要件推升水湳房價 開案直攻8字頭問鼎豪宅新聚落

相關新聞

WSJ：中國大陸新一波打壓瞄準網紅 將限制直播「抖內」金額

華爾街日報周二（29日）報導，知情人士透露，中國大陸計劃要整頓規模高達300億美元的直播行業。當局現正推動法規修改，將加...

中國大陸擬增直播行業監管 打賞直播主設每日上限

美國《華爾街日報》引述知情人士報導，中國大陸政府正起草新規，限制網路用戶在網絡打賞的每日支出金額。

空難加上封城… 廣州飛上海機票台幣355元 網友熱議「白菜價」

上海市日前為了防疫實施嚴格「封控」措施，再加上東航空難，有網民發現，因為封城上海市民搶購糧食，上海有超市的捲心菜叫價一棵...

中國大陸成功發射用於空間測量的天平二號A、B、C衛星

據新華社報導，3月30日10時29分，中國大陸在酒泉衛星發射中心用長征十一號運載火箭，成功將天平二號A、B、C衛星發射升...

各地疫情頻傳 中國大陸今年第1季GDP增速恐跌破5%

中國大陸國務院總理李克強的政府工作報告將今年經濟增長目標設為5.5%左右，但3月以來，多地接連爆發新冠肺炎疫情，恐導致中國大...

陸外交部：中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方

俄羅斯入侵烏克蘭後，外界高度關注北京當局的立場。大陸外交部發言人汪文斌30日在例行記者會上表示，中俄合作無上限，中國爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。