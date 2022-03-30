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賠不起了！中國大陸「隔離險」陸續下架

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
理賠不易，投訴不斷，大陸多款「隔離險」已陸續下架。（截圖自央視新聞）
理賠不易，投訴不斷，大陸多款「隔離險」已陸續下架。（截圖自央視新聞）

大陸各地新一輪冠病疫情反覆，「隔離險」再度成為關注話題。有大陸消費者發現，一度銷售火爆、承諾可以在隔離期間予以投保人相應經濟補償的「隔離險」，開始陸續下架。也有不少已投保的消費者表示，「隔離險」的理賠並沒有那麼容易。

根據每日經濟新聞報導，冠病疫情發生後，一些保險公司相繼推出了疫情隔離險、確診險、被隔離或確診就賠津貼。隔離一天，保險公司補貼人民幣200元，「人在家中坐，錢從天上來，59元管一年」的隔離險廣告，早前曾在大陸網絡上走紅。

據稱，大陸市面上這類產品保費基本在人民幣百元以內，最低僅59元，保障時間少則一個月，多則一年。被保人在保險期間被隔離，便可以每天獲得人民幣150至1,000元不等的補償。這類保險不僅能在保險分銷平台購買，還可以在支付寶、微信，或是部分銀行的App上直接下單。還有部分產品則選擇和航空公司、旅遊公司合作，在購買機票時直接勾選下單。

所謂「隔離險」、「防疫險」，多是一年期以內的意外險，觸發理賠條件後保險公司以津貼形式進行經濟補償。

廣州日報報導，此前熱銷的「眾惠相互惠無憂防疫險」已於本月17日正式下架；眾安保險愛無憂意外險已於本月15日在自有平台、支付寶等多渠道下架；復星聯合健康的相關產品也於去年年底下架。

而隔離險在實際賠付過程中，往往因理賠認定的條件不同而產生理賠糾紛。不久前，上海銀保監局提醒稱，部分「隔離險」的責任免除條款中約定，被保險人雖被集中隔離但未自費支付隔離費用的，保險公司不承擔理賠責任。

另外，投保前已疑似感染或已收到通知要求隔離的、保險合同生效前被保險人所在地區被列為大陸官方公布的中高風險地區等情況，均可能屬於責任免除情況。

一般情況下，保險公司下架產品的原因有三種：一種是監管政策改變，一種是產品需要更新換代，一種是產品設計時的風控考慮與當下的現實情況不符，導致保險公司賠付風險大。

據央視財經報導，除投訴率高，大量的理賠申請也給保險機構帶來壓力，這也是「隔離險」下架的重要原因。

隔離 保險 疫情

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