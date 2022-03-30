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特斯拉供應商安波福 暫停上海部分生產

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上海嚴格的防疫措施已經影響企業正常運作。圖為上海一處高架橋30日景象。路透
上海嚴格的防疫措施已經影響企業正常運作。圖為上海一處高架橋30日景象。路透

上海冠病疫情持續嚴峻，上海市政府進一步收緊防疫措施。消息人士透露，英國汽車零部件製造商安波福（Aptiv）29日叫停該公司在上海一家為特斯拉和通用汽車（GM）一家合資企業供貨的工廠生產線。

據路透報導，安波福在上海西部的嘉定區設有工廠，到目前為止，嘉定區仍沒有受到上海市政府「切塊式、網格化核酸篩查」措施的影響。

不過，四個消息來源稱，安波福其中一個生產線的工人29日突然被告知回家並留在家中，待進一步通知。其中兩名消息人士稱，該工廠的客戶包括特斯拉和通用汽車與上汽集團的上海合資企業。

安波福發言人拒絕對停產一事置評，但表示該公司正在遵守政府命令，客戶的生產不會受到影響。特斯拉、通用汽車和上汽集團沒有立即迴應評論請求。

上海29日新增本土冠病確診病例326例、無症狀感染者5,656例，上海的半封城措施未能扭轉感染者數字攀升的趨勢。

面對上海的封控措施，通用汽車已設法將生產維持在正常水平，讓工人「居公司」辦公。特斯拉前天也宣布停工四天。

上海 特斯拉 疫情

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