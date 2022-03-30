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通過小紅書推認知戰？ 國台辦：民進黨遠離百姓生活

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸的社交與購物平台App「小紅書」也受到不少台灣年輕人喜愛。（截圖自App Store）
大陸的社交與購物平台App「小紅書」也受到不少台灣年輕人喜愛。（截圖自App Store）

民進黨立委林楚茵近期稱，大陸通過抖音、小紅書、西瓜視頻等社交軟體，用生活化的方式「滲透台灣年輕人」，進行「認知作戰」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在30日例行記者會上回應稱，這只能說明他們凡事只會政治操弄，早已遠離台灣百姓生活，早已背棄台灣百姓的利益福祉。

朱鳳蓮表示，台灣很多年輕人喜歡用大陸的一些社交軟體，如小紅書、抖音、愛奇藝等，最直接的原因是好用、好懂、好玩。

她指出，這些軟體提供很多生活學習指南，包括有美食美景健康運動，有美妝穿搭影視動漫，有教育親子園藝寵物，有寫作攝影繪畫舞蹈，有大課小課一切課等等……所有你能想到關於生活的疑問，都能在這些應用軟體找到解答。

朱鳳蓮說，用好這些軟體，從某種意義上來說，是台灣年輕人提高生活質量、提升生活幸福感的一種方式。她批評，民進黨的政客們對此大放厥詞，只能說明他們凡事只會政治操弄，早已遠離台灣百姓生活，早已背棄台灣百姓的利益福祉。

朱鳳蓮 民進黨 小紅書

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