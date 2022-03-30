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國台辦呼籲民進黨 不要千方百計阻撓小三通復航

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
小三通復航演練，安排工作人員客串旅客入境，過程逼真。記者蔡家蓁／攝影
小三通復航演練，安排工作人員客串旅客入境，過程逼真。記者蔡家蓁／攝影

兩岸「小三通」受到疫情影響停航逾兩年，陸委會主委邱太三近期稱，「小三通」何時重啓，兩岸雙方要有默契。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在30日例行記者會上回應稱，希望民進黨多做些有利於兩岸交流合作的事，而不是搞政治操作。

朱鳳蓮解釋，疫情發生以來，大陸對台灣民眾赴陸沒有採取任何一項限制措施，只是出於維護台灣同胞自身和其他人員健康安全需要，採取了一些科學必要的疫情防控措施。

朱鳳蓮反問，到底是誰造成兩岸人員往來的中斷？她說，大家都明白，是民進黨當局。

朱鳳蓮呼籲，「小三通」是兩岸，特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道。兩地居民都希望早日恢復「小三通」。希望民進黨當局多做有利於兩岸交流合作的事，而不是千方百計進行阻撓、限制，搞政治操作

金廈「小三通」自2020年2月10日以來，因疫情緣故，全面停航迄今已逾2年。金門縣長楊鎮浯提出希望重啟兩岸「小三通」後，陸委會隨後也證實收到金門縣政府來函，但陸委會副主委邱垂正曾表示，「小三通」復航除了考量疫情外，還「涉及兩岸互動複雜因素」。

小三通 疫情

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