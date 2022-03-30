快手去年總營收增近40% 淨虧擴大約140%

在香港上市的大陸直播業龍頭之一快手科技發布的財報顯示，去年全年總營收達人民幣811億元，年增長37.9%，超過市場預期。但虧損仍持續擴大，達人民幣188.5億元，年比擴大約139.7%。

財報顯示，快手去年全年總營收中，線上營銷服務（廣告業務）、直播和其他服務（含電商）的總收入貢獻佔比分別為：52.6%、38.2%和9.2%。

線上營銷服務成為去年快手第一大收入來源，全年收入達人民幣427億元，同比增加95.2%，對總收入的佔比也從2020年的37.2%升至52.6%。快手在年報中稱，這主要是由於用戶流量增長及廣告主數量增加。

在財報後的電話會議中，快手CEO程一笑稱，快手的廣告業務取得超行業95%的高速增長，「能看到廣告主對大體量、且流量持續增長的視頻化平臺還是有預算傾斜。」但他也提到，廣告業務受宏觀經濟和官方監管政策影響。

年報顯示，快手去年直播收入人民幣310億元，減少6.7%。快手在年報中稱，主要是由於去年疫情得到有效控制，更多大眾恢復正常生活模式，而2020年初疫情期間實施嚴格的檢疫隔離，致使更多用戶轉向在線社交和娛樂活動。

直播收入去年在總營收中的佔比由上一年度的56.5%降至38.2%。

其他服務全年總收入同比增長99.9%至人民幣74億元，其增長原因主要來源於蓬勃發展的電商業務。

針對外界關注的虧損問題，快手CFO金秉稱：「我們對今年內實現季度國內業務調整後淨利潤轉正很有信心，路徑也是比較明確的。」

他分析，具體原因包括：一、廣告、電商業務會拉動整體毛利率的增長；二、將對不同業務線進行成本管控；三、作為降本增效的一部分，將推動營運及人工成本釋放更多的經營槓桿效應，提高資產使用效率。

程一笑則表示，快手年內進行的組織架構調整以及對成本費用的管控極大提高了運營和商業化效率。