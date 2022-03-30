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挺不住了？福州樓市限購放鬆 台胞無納稅證明也可買房

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
圖為福州一處售樓中心資料照。中新社
圖為福州一處售樓中心資料照。中新社

福州市不動產交易中心處透露，福州市放鬆限購政策，且在3月18日就接到市房管局相關通知。對此，福建省住建廳回應稱，以福州市房管局發布的消息為準。包含台灣民眾也能在無納稅或繳納醫社保證明下，直接在福州買房。

據中國證券報報導，福州市不動產交易中心表示，即日起，將針對非五城區戶籍家庭（含港澳台）在福州五城區購房，無需提供近兩年內滿12個月醫社保或納稅證明或落戶，即可購買一套福州五城區144平方米以下的普通住宅，購買後該房屋仍受限售政策影響。

此外，長樂戶籍也屬於福州本地戶籍，擁有長樂戶籍的購房者可在福州五城區購買兩套住宅。

近期大陸多地已接連鬆綁樓市調控政策，黑龍江哈爾濱市上周發布，擬廢止2018年加強房地產調控通知，稱已完成其階段性調控使命，當中包括實行區域性限售政策。深圳日前則傳出二手房參考價將上調3%-5%。

樓市低迷，各地頻頻穩樓市。黑龍江哈爾濱市擬廢止2018年加強房地產調控通知，稱已完成其階段性調控使命，當中包括實行區域性限售政策。

事實上，哈爾濱去年10月已出台多項措施穩樓市，被視打響「第一槍」。其中為提升買樓需求，包括對具有大中專以上學歷的人才在當地購房施行補貼政策，並放寬二手房公積金貸款房齡年限。當時有分析指出，哈爾濱面臨人口外流、樓價連跌、庫存壓力大等問題。

中國證券報指出，多家機構監測數據顯示，3月以來，大陸房地產市場回暖跡象增多。專家認為，部分城市房地產成交量回升，一定程度上體現了近期房地產信貸投放恢復及多地加大「因城施策」力度的效果。總體看，市場出現了一些底部企穩跡象，但完全企穩尚需時日。

房地產 二手房 黑龍江

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