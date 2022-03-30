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中國大陸擬增直播行業監管 打賞直播主設每日上限

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸擬增直播行業監管，將設打賞直播主設每日上限。（微博照片）
中國大陸擬增直播行業監管，將設打賞直播主設每日上限。（微博照片）

美國《華爾街日報》引述知情人士報導，中國大陸政府正起草新規，限制網路用戶在網絡打賞的每日支出金額。

據報導，中國大陸正計劃對規模達300億美元的國內直播行業施加新限制，約束科技公司並對年輕群體消費的內容施加更大影響，現正起草新規，限制網友網路打賞的每日支出金額，還計劃對直播主從粉絲獲得的收入設定每日限額，並且正在考慮實施更嚴格的內容審查。

報導又指出，具體措施仍在考慮之中，最終決定權取決於中國大陸國務院副總理劉鶴。

另據南方都市報報導，去年2月9日中國大陸推出《網路直播規範管理工作的指導意見》，旨在進一步加強網絡直播行業的正面引導和規範管理，重點規範網絡打賞行為。

映客直播表示，目前《意見》的出台對該平台不會有什麼影響，一方面映客一直有分級制度，另一方面，在打賞方面，映客單次最高充值金額為人民幣2,998元，在直播平台裡位於低位。

中國大陸國家互聯網信息辦公室曾指出，出台前述《意見》的主要目的，是為督促直播平台對照相關規範，對主播賬號實行分級分類管理，規範網路主播行為，防範非理性、激情打賞，遏製商業營銷亂象。

網路直播 主播

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