國台辦：疫情間兩岸交流沒有斷 在滬台企生產穩定

近期中國大陸多地疫情嚴峻，國台辦發言人朱鳳蓮在30日例行記者會上表示，目前上海台企生產經營總體穩定，部分台商暫時有物流不暢的問題，相信在上海市抗疫政策下，台企將很快正常恢復生產。

朱鳳蓮表示，疫情發生兩年來，兩岸同胞克服疫情因素和民進黨當局人為設置障礙的影響，堅持促進兩岸交流、深化融合發展的努力沒有停，兩岸同胞走近走親的熱切願望沒有減，兩岸民間各領域交流合作沒有斷。

但朱鳳蓮坦承，近期一些地方的疫情難免會對當地舉辦兩岸交流活動造成一定影響，但相信，隨著各地從嚴從實抓好疫情防控工作，盡快實現社會面動態清零，兩岸各領域交流一定會繼續保持發展勢頭。

朱鳳蓮提到，未來將克服疫情不利影響，繼續擴大深化兩岸經貿交流合作，同時採取線上線下相結合等形式，支持各地結合本地資源、產業配套等條件，更多舉辦小型化、專業化涉台經貿活動，推動兩岸企業務實合作、互利共贏。

另一方面，2021年中國大陸實施減稅降費超過人民幣1兆元，許多台企從中獲得真金白銀的實惠。相信隨著今年新的更大力度的政策舉措落實，廣大台資企業特別是從事製造業的企業將更多獲利受益。

至於近期上海疫情嚴峻，各界關心在滬台企生產狀況。朱鳳蓮提到，目前上海台資企業生產經營總體穩定。對部分台企暫時出現的物流不暢等問題，當地台辦專門協調有關部門出具企業證明、通行證等，幫助台企最大限度減少疫情帶來的影響。另一方面，上海市政府近期發布的抗疫助企業促發展的政策措施下，相信受到疫情影響的台企很快能恢復正常生產經營。