各地疫情頻傳 中國大陸今年第1季GDP增速恐跌破5%

中國大陸國務院總理李克強的政府工作報告將今年經濟增長目標設為5.5%左右，但3月以來，多地接連爆發新冠肺炎疫情，恐導致中國大陸今年第1季GDP跌破5%。投資機構預估，疫情對中國大陸今年首季GDP增速將造成0.3至0.7個百分點的負面衝擊。

3月以來，中國大陸兩大經濟中心珠三角和長三角的中心城市：深圳與上海，接連爆發兩年多來最嚴重的疫情，被迫採取嚴格的封控措施，直接衝擊當地的服務業和線下消費。

上海《第一財經》指出，在各地較為嚴格的疫情防控要求下，市內和跨區域人員流動明顯下降，對線下聚集型、密切接觸型消費影響較大，旅遊出行、餐飲等下滑明顯。

深圳市零售商業行業協會近期發布的一項調查報告就顯示，深圳3月中旬封控一周期間，當地零售連鎖行業就大面積閉店，逾三成受調研企業當周營收損失超過人民幣千萬元。

報導稱，疫情不僅影響消費和服務業，還會通過交通物流、地產銷售等環節蔓延至製造業、建築業。

中金公司的監測顯示，中國大陸水泥出貨率、建築鋼材成交量等都出現修復放緩甚至回落的跡象；3月中旬以來，中國大陸全國整車貨運流量較2021年同期下降6.6%。

中金公司測算，截至3月18日，中國大陸這波本土疫情波及的地級市GDP占全國比重為37.6%，受影響省份數量和相關城市經濟體量都創下兩年來新高，預計疫情會對第1季GDP增速造成0.3至0.7個百分點的負面衝擊。

粵開證券首席經濟學家羅志恒則分析，3月以來疫情反彈對中國大陸經濟社會正常運行造成嚴重衝擊。線下聚集性消費受到限制，餐飲旅遊、房地產銷售等下滑明顯；工業生產相對平穩，但建築、貨運物流等受到干擾，預計第1季中國大陸GDP年比增速可能降至4.8%左右。

據彭博資訊報導，香港中文大學的研究則估計，中國大陸針對這波疫情所採取的封控措施，恐導致每月損失至少人民幣2,950億元，相當於GDP的3.1%，如果有更多城市升級防疫措施，影響還可能翻倍。

彭博資訊指出，香港中文大學的估計是以佔中國大陸GDP約20%的城市目前正在實施的封控措施為基礎。中文大學教授宋錚表示，中國的強硬措施意味着封控的經濟成本顯然較其他國家大。他說，3.1%是保守估計，因為未計入通膨對收入的影響。

報告稱，光上海的嚴格封控就可能使中國大陸的實際GDP減少4%。如果中國大陸四大城市一起實施嚴格的封控，在封控期間，經通膨調整後的全國GDP將下降12%。最糟的情況是所有城市封控一個月，若是如此，中國大陸全國GDP在此期間將大減53%。