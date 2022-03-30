銀川─天津港 鐵海聯運一箱到底

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

3月28日，一列滿載86個標準集裝箱的氨基酸、枸杞、增碳劑、醫藥原料、雙氰胺等寧夏外貿貨物集裝箱班列，從中國鐵路蘭州局銀川貨運中心銀川南貨場站駛出開往天津港。48小時後，該趟班列將抵天津港直裝遠洋船出口至印度、越南、美國、日本、韓國、荷蘭土耳其等國家，全程一單到底、一箱到底，標誌著銀川—天津港「一單制」鐵海聯運班列正式開通。

中新社報導，鐵海聯運「一單制」是指僅使用一份具備物權憑證性質的多式聯運單據，即可實現貨物以鐵路+海運聯運至目的地並最終到站交付給收貨人的運輸模式。不同於以前的運輸方式，「一單制」全程實現「一箱到底、一個聯運經營人、一次委託、一次保險、一次結算、一份單證」，避免了傳統運輸模式的單證交接和貨物倒載換裝，同時也為更多寧夏進出口貨物實現內陸通關奠定了基礎。

寧夏沃福百瑞枸杞產業股份有限公司相關負責人表示，目前該公司枸杞出口27個地區和國家，之前對外貿易運輸主要是汽運抵達天津港，然後拆裝重新裝運後辦理出口流程，才能裝船出海。這次鐵海聯運全程「一單制」，一方面「一箱到底」減少了拆裝換裝過程中對貨物包裝的破損，另一方面在銀川可直接報關，非常地高效、便捷，也節省了不少時間和物流成本。

寧夏商務廳口岸管理處負責人表示，寧夏先後開通西向經阿拉山口、霍爾果斯到中亞、西亞，北向經二連浩特至蒙古國、俄羅斯國際貨運班列；南向至西南省區、東南亞的陸海新通道班列；東向至天津港的鐵海聯運「一箱到底」班列，通邊達海、連南接北的陸上開放通道格局正在加速形成。

截至2021年底，西向、北向國際貨運班列共計發運220列9732車，貨值約3.6億美元；南向陸海新通道班列發運12列382車，貨值約1497萬美元；東向鐵海聯運「一箱到底」班列發運142列7914車，貨值約4.84億美元。

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