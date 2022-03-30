衝數字經濟 黑龍江拚超車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「加快發展電子商務、智能生活服務等新業態新模式，擦亮黑龍江鏈上農業、智能製造、數字冰雪、智慧供熱、數字開放5個品牌……數字經濟實現跨越式發展，實現換道超車」。中國東北老工業基地，黑龍江省相關部門推出該省數字經濟發展規畫藍圖。

中新社報導，黑龍江省發展和改革委員會主任張亞中在省新聞辦記者會上說，針對數字產業化的短板，要啟動數字經濟攻關專項和重大科技成果轉化專項，實施科技型企業孵化行動，形成後發優勢。同時深化數字賦能，圍繞打造哈大齊數字化轉型升級示範帶、構建工業互聯網體系、推進智能化製造，再造大國重工新優勢；圍繞打造北大荒農業產業數字化先導區，支撐農業率先實現現代化；圍繞打造中國智慧生態旅遊引領區，促進生態旅遊康養產業提質增效。

黑龍江省科技廳副廳長石兆輝在記者會表示，目前正在制訂「黑龍江省數字經濟科技攻關三年行動計畫（2022-2024年）」，聚焦數字經濟關鍵核心技術和數字產業化、工業數字化、農業數字化和服務業數字化等四個重點應用示範領域，構建產學研一體化科技攻關機制，推動關鍵核心技術突破，加快科技成果轉化數字紅利，為做優做強做大黑龍江數字經濟提供有力科技支撐。

黑龍江省通信管理局副局長梁作君說，十四五期間將重點做好5G、千兆光纖網絡建設、大數據中心、物聯網等信息基礎設施建設，有針對性地提升偏遠地區信息通信網絡的覆蓋水平，從而為黑龍江數字經濟發展提供堅強有力支撐。

張亞中表示，要加快發展電子商務、智能生活服務等新業態新模式，探索綠水青山就是金山銀山價值轉化的數字化模式，加速推進後冬奧時代冰天雪地也是金山銀山示範區建設，助力有序推進碳達峰、碳中和。發揮「數字絲路」向北開放新前沿優勢，加快推進國際合作示範區、黑龍江自由貿易試驗區建設，在開放合作中推動數字經濟。

黑龍江 張亞中

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