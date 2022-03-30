陸跨境B2B市場 估3年達13.9萬億

中國國際經濟交流中心28日發布「數字平台助力中小企業參與全球供應鏈競爭」報告預計，到2025年中國跨境電商B2B市場規模將達到13.9萬億元（人民幣，下同）。

中新社報導，貿易的數字化推動了貿易的便利化，數字技術的廣泛應用極大降低了國際貿易成本。報告顯示，近年來，全球跨境B2B模式（Business To Business，一種企業與企業之間通過互聯網進行產品、服務及信息的交換的營銷模式）快速發展，並成為跨境電子商務的主體。

從全球市場來看，2020年全球B2B電子商務交易額達7萬億美元左右，預計2020-2027年的復合增速可達17.5%，約占全球電子商務交易的80%左右。新冠肺炎疫情以來，國際貿易與供應鏈遭遇嚴重衝擊，但跨境B2B卻呈現逆勢增長，預計至2025年，全球將有近八成的B2B交易轉向線上。

從中國市場來看，2020年中國跨境電商B2B市場規模約占整體跨境電商市場72.8%，其中跨境進口占28.9%，跨境出口占71.1%，跨境出口B2B電商市場規模超3萬億元。預計2021-2025年，中國跨境電商B2B市場會以25%復合年均增速增長到13.9萬億元的市場規模。 報告顯示，近年來，在政策驅動、需求驅動與供應鏈驅動的牽引下，中國中小企業參與國際供應鏈呈現出積極的增長態勢。以阿里巴巴國際站、敦煌網等為代表的數字平台，為廣大中小企業提供全產業鏈、全供應鏈一體化綜合服務，推動更多中小企業融入全球普惠貿易，參與全球供應鏈競爭。同時，助力中國製造出口產品附加值提升，產業向價值鏈上游攀升。

報告建議，數字化國際供應鏈將是打造國內國際雙循環的戰略節點，應著力拓展數字國際供應鏈海內外戰略布局，加大中小企業融入數字供應鏈體系的政策支撐，加緊制定持續優化數字國際供應鏈的政策體系，積極引領形成全球數字供應鏈與經貿規則新框架。