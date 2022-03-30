東莞商事登記 智能審批1分鐘
廣東東莞市場監督管理局表示，該市推出市場主體登記智能審批系統，將登記註册內部審批流程平均用時壓縮至1分鐘以內，大大便利包括外商在內的投資者。
中新社報導，東莞市素有「世界工廠」之稱，是一座以外向型經濟為主的城市。近年該市推進商事改革，提升行政效率，優化營商環境，便利外資企業特別是港澳投資者落戶東莞。
早在2015年，東莞就在廣東率先推開全程電子化登記改革，自主設計開發東莞全程電子化商事登記管理系統，實現商事登記「無紙化、零跑動」。隨商事制改革推進，東莞依託電子化登記改革基礎，探索出申報便利、審批省力的智能審批模式。
近日，東莞市場監督管理局試點推進市場主體登記智能審批改革，成功推出智能審批系統，在審批流程依法合規的基礎上，通過申請材料模板化、申請信息規範化、業務流程標準化、審批要點可視化，實現登記申請信息系統自動比對核驗，智能輔助審批決策，流程控制批量處理，大幅提升審批效率，將登記註册內部審批流程平均用時壓縮至1分鐘內。
目前，東莞市市場監督管理局上線有限公司、個體工商戶登記智能審批系統，將逐步擴展到其他業務類型。
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