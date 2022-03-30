三亞免稅品銷售 已破千億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
海南離島免稅購物政策實施至今，三亞海關累計監管三亞市離島免稅品銷售超1000億元。（中新社資料圖）
海南離島免稅購物政策實施至今，三亞海關累計監管三亞市離島免稅品銷售超1000億元。（中新社資料圖）

三亞海關29日發布消息稱，海南離島免稅購物政策2011年實施至今，該關已累計監管三亞離島免稅品銷售超過1000億元（人民幣，下同），購物人數超過1700萬人次。

中新社報導，三亞是中國最知名的熱帶濱海城市之一，海南離島免稅購物政策2011年首先在三亞落地。作為國家賦予海南含金量最高、影響最深遠的政策之一，離島免稅購物政策經歷多次調整優化。目前三亞域內免稅店由1家增加至4家，免稅購物限額從5000元提升到10萬元，海關備案免稅商品超71萬條。

雖受疫情影響，海南離島免稅行業近兩年逆勢上揚。據此前公布統計數據，2020年海南離島免稅全年總銷售額274.8億，比2019年增長103.7%。2021年，僅三亞一地，全年共監管離島旅客免稅購物金額361.1億元，貢獻了海南全省超七成業績。

三亞海關關長吉勝認為，離島免稅購物政策在促進海外消費回流、帶動三亞旅遊經濟發展、增加就業等方面發揮顯著作用，是海南自貿港經濟建設名副其實的金字招牌。

海關

延伸閱讀

北京海關RCEP簽證 貨值近2億

看好海南發展 台商加碼投資

跨境網購應預先委任報關 海關呼籲民眾使用易利委APP

海南首例 台商個體戶釣蝦館開業

相關新聞

房市寒冬 陸15家房企年報難產

陸房市寒冬，逾15家房企2021年年報難產。據陸媒《中國證券報》統計，目前已有超過15家上市房企宣布2021年年報延期披...

三亞免稅品銷售 已破千億元

三亞海關29日發布消息稱，海南離島免稅購物政策2011年實施至今，該關已累計監管三亞離島免稅品銷售超過1000億元（人民...

沙縣小吃通四海 俞邦村富民產業

伴隨著20世紀90年代的打工潮，福建省三明市沙縣區夏茂鎮俞邦村的村民們靠著蒸餃、扁肉、拌面、燉罐這「四大金剛」，外出闖世...

陸跨境B2B市場 估3年達13.9萬億

中國國際經濟交流中心28日發布「數字平台助力中小企業參與全球供應鏈競爭」報告預計，到2025年中國跨境電商B2B市場規模...

台資在陸連鎖火鍋「呷哺呷哺」上市以來首虧逾13億

台商創辦的大陸連鎖火鍋「呷哺呷哺」上市以來首次虧損。28日晚間，呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司（簡稱呷哺呷哺）發布...

東莞商事登記 智能審批1分鐘

廣東東莞市場監督管理局表示，該市推出市場主體登記智能審批系統，將登記註册內部審批流程平均用時壓縮至1分鐘以內，大大便利包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。