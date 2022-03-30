三亞免稅品銷售 已破千億元

三亞海關29日發布消息稱，海南離島免稅購物政策2011年實施至今，該關已累計監管三亞離島免稅品銷售超過1000億元（人民幣，下同），購物人數超過1700萬人次。

中新社報導，三亞是中國最知名的熱帶濱海城市之一，海南離島免稅購物政策2011年首先在三亞落地。作為國家賦予海南含金量最高、影響最深遠的政策之一，離島免稅購物政策經歷多次調整優化。目前三亞域內免稅店由1家增加至4家，免稅購物限額從5000元提升到10萬元，海關備案免稅商品超71萬條。

雖受疫情影響，海南離島免稅行業近兩年逆勢上揚。據此前公布統計數據，2020年海南離島免稅全年總銷售額274.8億，比2019年增長103.7%。2021年，僅三亞一地，全年共監管離島旅客免稅購物金額361.1億元，貢獻了海南全省超七成業績。

三亞海關關長吉勝認為，離島免稅購物政策在促進海外消費回流、帶動三亞旅遊經濟發展、增加就業等方面發揮顯著作用，是海南自貿港經濟建設名副其實的金字招牌。