沙縣小吃通四海 俞邦村富民產業

伴隨著20世紀90年代的打工潮，福建省三明市沙縣區夏茂鎮俞邦村的村民們靠著蒸餃、扁肉、拌面、燉罐這「四大金剛」，外出闖世界，把「一元（人民幣，下同）進店，兩元吃飽，五元吃好」的小本經營做成了國民小吃。俞邦村也因此被稱為「沙縣小吃第一村」。

中新社報導，如今，沙縣小吃不但「出山」，而且「出海」了，成為年輕人熱中接棒的大產業；俞邦村也成為探路「因地制宜選擇富民產業」的鄉村振興樣本。

俞邦村沙縣小吃紀念館展示的數據顯示，目前，沙縣小吃門店有8.8萬家，遍布72個國家和地區，年營業額逾500萬億元。2021年，沙縣小吃新增加盟店超過600家。

沙縣小吃產業發展中心副主任張鑫表示，新消費背景下，當地官方出台小吃店賦能方案，提供金融信貸、外賣運營等服務，有效保持門店收益，吸引更多小吃創業者從傳統夫妻店轉向加盟連鎖。

大陸已將沙縣小吃列為國家級非物質文化遺產。「但我們要把沙縣小吃變得更年輕」，沙縣小吃管理委員會副主任李若蘭說，順應年輕消費群體，百搭各種各樣的消費場景。

如今越來越多年輕人回鄉接棒。俞邦村返鄉大學生俞中駿決定直播做電商，兜售特產和沙縣小吃預製菜。

俞邦村黨支部書記張昌松的任務是「讓村子更美，產業更強」。2021年，俞邦村接待遊客超過20萬人次，人均收入28320元；村集體收入31.7萬元，較上年近乎翻番。去年底，俞邦村與周邊5個村落聯合，共同流轉出800畝土地打造食材原料標準化生產基地，抱團發展鄉村旅遊。

沙縣小吃產業化還帶來「出海」商機。開出菲律賓馬尼拉第一家沙縣小吃店的沙縣青年鮑志棠表示，除肉餡外，食材均從沙縣原產地直供，得以保持鄉味純正。

2021年，沙縣小吃新增加拿大和印尼兩個國外加盟連鎖店，使得國外加盟連鎖店達20家，品牌合作國家達10個。沙縣小吃也已在瑞士等10個國家完成沙縣小吃同業公會集體商標申報，進一步拓展國際化發展新空間。

在馬來西亞，沙縣鄉親楊遠春三個多月內連開四店；在日本，沙縣籍旅日僑胞毛偉明也一舉開張四店。在法國，沙縣小吃店落子巴黎拉德芳斯商圈；在美國，沙縣小吃店則開張在紐約市布魯克林八大道。