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台資在陸連鎖火鍋「呷哺呷哺」上市以來首虧逾13億

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
台資在陸連鎖火鍋品牌「呷哺呷哺」上市以來首次虧損。（圖／取自紅星新聞）
台資在陸連鎖火鍋品牌「呷哺呷哺」上市以來首次虧損。（圖／取自紅星新聞）

台商創辦的大陸連鎖火鍋「呷哺呷哺」上市以來首次虧損。28日晚間，呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司（簡稱呷哺呷哺）發布2021年財報，財報顯示，公司去年營收人民幣61.47億元（約新台幣280.92億元），超過疫情前2019年營收水準。但受關店減值及疫情影響，去年虧損人民幣2.93億元（約新台幣13.4億元）。

澎湃新聞報導，截至3月29日，呷哺呷哺收漲2.94%，報收3.85港元。

其中，呷哺呷哺旗下湊湊餐廳去年營收較年增39.3%至人民幣23.54元；呷哺呷哺餐廳營收人民幣35.03億元，年增1.2%。

呷哺呷哺財務長在業績發布會上表示，期間內關店產生一次性減值損失約人民幣1.4億元。此外，對於部分業績較差的門店依照會計準則提取減值損失約人民幣1.2億元。受此影響，呷哺呷哺去年淨虧損人民幣2.93億元，上年同期盈利人民幣1149萬元，上市以來首次由盈轉虧。

呷哺呷哺餐廳收入占總營收比重57.3%，但由於收到疫情嚴重地區的餐廳業績下滑、甚至虧損，去年呷哺呷哺關閉的229家呷哺呷哺餐廳，在前期選址有嚴重錯誤。

財務長強調對於今年集團整體的利潤率指引，公司努力做到10%以上的利潤增長率。

呷哺呷哺創辦人賀光啟在業績會上承認，前兩年對呷哺呷哺品牌的定位不那麼清晰，去年下半年品牌回歸「高CP值」，未來希望呷哺呷哺餐廳聚焦人民幣60元精緻套餐的定位。去年的閉店措施也是對這個回歸動作的反應。

在控制成本方面，賀光啟指出，集團在加強供應鏈部分，如2019年在內蒙古成立羊肉加工基地。此外，呷哺呷哺餐廳將以較低廉的時令蔬菜取代較貴的固定品類蔬菜；組織架構方面，集團新聘任2名事業部COO，並將管理層級由5層降為3層，提升管理效率。

在關閉超過2成門店的同時，集團也新開了53家呷哺呷哺餐廳、43家湊湊餐廳，截至期末，呷哺集團共有841家呷哺呷哺餐廳和183家湊湊餐廳。

賀光啟表示，集團計畫到2024年底新開800家門店，其中呷哺呷哺門店500家、湊湊門店300家。從今年來看，呷哺呷哺餐廳開店速度放緩，預計新開68家，並關閉6家店（已納入減值準備）；湊湊開店加速，將新增83家。「希望今年新開店在門店端利潤（增長率）能到20%。」

人民幣 疫情 品牌

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