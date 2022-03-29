推動社會信用體系建設 陸建立上市公司優勝劣汰機制

大陸社會主義市場經濟的健全立法再上一層樓。據陸媒《證券時報》報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推進社會信用體系建設高質量發展促進形成新發展格局的意見》（以下簡稱「意見」），意見指出要發展普惠金融擴大信用貸款規模，解決中小微企業等融資難題，同時明確要嚴格執行強制退市制度，建立上市公司優越性，同時依法從嚴從快從重查處詐欺發行等重大違法案件。

意見提出，要創新信用融資服務和產品。發展普惠金融，擴大信用貸款規模，解決中小微企業和個體工商戶融資難題。加強公共信用訊息跟金融訊息共享整合，推廣基於訊息共享和大數據開發利用的「信易貸」模式，深化「銀稅互動」、「銀商合作」機制建設。

此外，並鼓勵銀行創新服務製造業、戰略性新興產業、「三農」、生態環保、外貿等專項領域信貸產品，發展訂單、倉單、保單、存貨、應收賬款融資和知識產權質押融資。規範發展消費信貸。

意見提到，要加強資本市場誠信建設，對於不良的上市公司要嚴格執行強制退市制度。並建立資本市場行政許可信用承諾制度，提高辦理效率。督促中介服務機構勤勉盡責，提升從業人員職業操守。嚴格執行強制退市制度，建立上市公司優勝劣汰的良性循環機制。加強投資者權益保護，打造誠實守信的金融生態環境。

與此同時，意見表示要充分發揮信用在金融風險識別、監測、管理、處置等環節的作用，建立健全「早發現、早預警、早處置」的風險防範化解機制。並堅持「嚴監管、零容忍」，依法從嚴從快從重查處欺詐發行、虛假陳述、操縱市場、內幕交易等重大違法案件，加大對侵佔挪用基金財產行為的刑事打擊力度。

另外，要健全債務違約處置機制，依法嚴懲逃廢債行為。加強網絡借貸領域失信懲戒。完善市場退出機制，對資不抵債失去清償能力的企業可依法破產重整或清算，探索建立企業強制退出制度。