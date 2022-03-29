大陸投放300萬噸儲備肥 帶動鉀肥價格喊降

全球化肥價格大幅波動上漲，不過，大陸化肥要喊降了，因為大陸國家發改委投放的300萬噸儲備肥，後續還要擴大進口、投放儲備「不僅保供，更要穩價」。

據百川資訊數據顯示，3月以來大陸鉀肥主要品種氯化鉀價格已長於每噸人民幣4,200元，月漲幅20.86％，比去年漲幅超106％。

作為「糧食中的糧食」，化肥價格上漲可直接傳導到至糧食端。因此，發改委部署中化集團、中國農業生產資料集團、中國化工建設，21日向市場投放300萬噸儲備肥。

儲備肥是國家通過貼息方式，鼓勵化肥企業和流通企業在淡季儲備肥料，以便在消費旺季投放市場，穩定供應。

預計年度頭放春耕儲備肥共計有805萬噸，發改委表示，下一步將根據國內外化肥市場形勢，積極採取增加國內生產、擴大進口、投放儲備、加強市場監管等一系列措施，及時投放國內市場，切實保障今年春耕期間鉀肥保供穩價。

供給有望提升情形下，中國氯化鉀周一大跌10.25%，吃掉月初以來的漲幅。