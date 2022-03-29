唯捷創芯IPO定價人民幣66.6元 3月30日申購

大股東是聯發科、穩懋的大陸射頻前端晶片開發商唯捷創芯，29日公布首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，發行價格為人民幣66.6元（約新台幣300元），30日開啟線上下申購。

唯捷創芯計畫藉由IPO募集人民幣24.87億元（約新台幣112億元）資金，用於積體電路生產測試專案、研發中心建設專案及補充流動資金。

據唯捷創芯公開說明書指出，這是一家專注於射頻前端晶片的研發、設計、銷售的公司，主要為客戶提供射頻功率放大器模組產品，同時供應射頻開關晶片、Wi-Fi射頻前端模組等積體電路產品。

唯捷創芯的產品廣泛應用在智慧手機、平板電腦、無線路由器、智慧穿戴設備等具備無線通訊功能的各類終端產品。

領軍這家大陸射頻功率放大器（PA）龍頭企業的，是「60後」的女性創業家——榮秀麗，她也正是締造大陸第一代「國產機王」的手機教母，如今重出江湖，人生第一個IPO唯捷創芯預估上市後的估值將達人民幣120億元。