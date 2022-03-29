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康師傅去年大陸泡麵利潤下滑 年減26%

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
滅頂事件後，康師傅泡麵已退出台灣市場，主要在中國大陸販售。圖為大陸超市貨架上的康師傅泡麵。（取自每日經濟新聞）
滅頂事件後，康師傅泡麵已退出台灣市場，主要在中國大陸販售。圖為大陸超市貨架上的康師傅泡麵。（取自每日經濟新聞）

在大陸供應商被爆出「土坑酸菜」食安事件，以致旗下老壇酸菜系列產品成為眾矢之的後，頂新集團旗下的康師傅控股28日發布業績報告，2021年度，公司實現淨利人民幣38.02億元，年減6.39%，其中以泡麵業務利潤下降最多，達26.67%。

康師傅財報顯示，2021年度，公司營收人民幣740.82億元，年增9.56%，但泡麵業務營收年減3.6%，飲品業務營收則上升20.18%。

但從盈利能力來看，2021年康師傅的毛利率為30.39%，較上年同期減少2.78個百分點，受此影響，公司實現淨利人民幣38.02億元，年減6.39%。

其中，2021年，泡麵業務佔康師傅集團總營收的38.4%，在中國大陸市場銷售市佔率達45.7%，為市場第一，但因毛利率下降較多，泡麵業務淨利年減26.67%至人民幣20.04億元。

康師傅控股指出，2021年，線上銷售渠道維持快速發展，但大宗商品原物料價格大幅上漲也帶來壓力。報告稱，集團泡麵行業需求逐步回歸常態，飲料行業需求溫和上升。

展望2022年，康師傅指出，在原材料價格持續高漲下，公司將繼續推行合理化經營，把握消費分層、渠道多元化等發展趨勢，促使業務穩步增長。

不過，今年3月15日，康師傅被央視的消費者維權晚會節目爆出，老壇酸菜麵供應商存食品安全問題。由於下架回收、抵制行為，預計將使該品類市場表現不及預期，甚至出現滯銷，每日經濟新聞報導稱，康師傅已因此被部分投資機構在研報中提示風險。

康師傅 泡麵 人民幣

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