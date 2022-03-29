中國移動One OS加入中國RISC-V產業聯盟

集微網消息 近日，中國移動One OS物聯網操作系統宣佈正式加入中國RISC-V產業聯盟，將發揮自身在RISC-V領域芯片適配和軟件生態建設能力，與其他聯盟成員共同推動RISC-V的技術創新和生態完善。



RISC-V是美國加州大學伯尅利分校發明的一套開源指令系統。這套系統因其全開放、低門檻、可免費使用等特點得到越來越多關注和應用，借助RSIC-V指令集，開發者能夠自由設計以實現不同的芯片創新。

不過，僅僅衹有RISC-V指令集是遠遠不夠的，還需要開發基於RISC-V的開源工具鏈、開源IP、開源SoC等才能形成完整的開源芯片生態，這需要更多支持開源芯片的力量參與其中，並貢獻自己的一份力量。

作為CPU領域的一股新生力量，RSIC-V強勁的發展勢頭已經對X86和Arm帶來一些威脇。客觀上來說，RISC-V開源模式改變了傳統的封閉性X86和授權模式的Arm模式，為半導體業帶來經營模式和架搆創新的新機會。

截至2021年12月，全球產出的RISC-V核累計超過20億顆，近100款不同門類及型號的RISC-V芯片得到了廣泛應用。因此，可以說隨著相關應用的不斷鋪開，RISC-V的潛力是不可限量的。(校對/李曉延)