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傳蘋果砍單 立訊精密、歌爾聲學股價暴跌

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
立訊精密29日股價因市場傳聞下跌。（取自立訊精密官方網站）
立訊精密29日股價因市場傳聞下跌。（取自立訊精密官方網站）

日媒報導，因俄烏戰爭通膨等因素，蘋果擬對AirPods耳機砍單1,000萬組，消息傳出後，大陸代工大廠立訊精密、歌爾聲學等29日股價大跌。截至午間收盤，立訊下跌5.4%，報人民幣30.98元，歌爾聲學重摔9.3%，報人民幣33.56元。

日經亞洲報導引述消息人士指，由於烏克蘭戰爭和通膨升溫，削弱消費電子產品需求，蘋果計畫讓下一季iPhone SE的產量比原定減少20%，並砍單AirPods耳機全年產量1,000萬組。

雖該消息未獲蘋果公司置評，但29日開盤，大陸蘋概股上市公司紛紛受挫，立訊精密、共達電聲、歌爾股份、聞泰科技、東尼電子等均不同程度走跌。

面對傳聞，立訊、歌爾也相繼發聲滅火。立訊精密在深交所的資訊平台表示，「公司聲學可穿戴產品與客戶保持穩定合作，目前訂單情況如預期增長，且正常落地，不存在公司最大的客戶砍單1,000萬的情況，請投資者注意甄別網絡不實信息（訊息）。」

南方財經報導，歌爾聲學也表示，「涉及客戶不予置評，但是公司目前生產是一切正常的，沒有發生大變化。」

俄烏戰爭 人民幣 通膨

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