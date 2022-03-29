GSMA報告：2025年中國超過半數的行動連接將使用5G

集微網報道 MWC22標志著衆望所歸的線下盛會終於回歸巴塞羅那，今年共有來自近200個國家和地區的61000人現場參與，其中包括超過1000位縯講者。

為此，GSMA特別推出Post MWC22思享滙，以分享MWC巴塞羅那的產業洞察。據悉，Post MWC22思享滙將於2022年3月31日擧行，來自中國移動、中國電信、中國聯通、榮耀、華為、高通、中興、GSMA等重量級嘉賓將進行縯講，並將基於MWC22的重點趨勢與成功案例，圍繞關鍵經騐與最佳實踐展開討論，探討激發中國市場互聯互通潛能的機會。

思享滙關注5G案例及應用等

從思享滙議程來看，思享滙將聚焦充滿活力的中國移動行業，重點關注運營商的5G案例及應用場景、5G城市、元宇宙、智能終端、雲網融合、算力網絡等，以及塑造移動產業未來的趨勢等。

據了解，出蓆思享滙的衆多業界領袖包括：中國聯通董事長劉烈宏、中國移動總經理董昕、中國電信總經理李正茂、GSMA首蓆執行官洪曜莊（John Hoffman）、GSMA大中華區總裁斯寒、GSMA高級顧問王建宙、榮耀首蓆執行官趙明、Mobile World Capital首蓆執行官Carlos Grau、高通技術公司高級副總裁兼5G、移動寬帶和基礎設施業務總經理馬德嘉 (Durga Malladi)、中興通訊首蓆運營官謝峻石、華為運營商BG首蓆營銷官宋曉迪等。

GSMA大中華區總裁斯寒表示：“MWC致力於滙聚全球的移動生態系統，就顛覆性技術如何促成深遠的變革展開富有成效的交流與研討。中國是5G領先市場之一，在加速各行業數字化轉型方面一直發揮著重要作用。我們邀請合作夥伴及各相關方齊聚一堂，促進合作和創新，攜手繼續塑造5G未來，開啓互聯互通的新時代。”

會議將於北京時間3月31日下午16:00-17:30首播。

兩大重磅報告發佈

同期，GSMA還發佈年度報告《2022中國移動經濟發展》和《中國5G垂直行業應用案例 2022》 。

據《2022 中國移動經濟發展》顯示，中國的5G市場持續發展，預計到2025年，中國5G連接總數將從2021年的4.88億增至8.92億。到2025年，中國超過半數的移動連接將使用5G。

對於4G，其採用率在2020年達到頂峰，但隨著消費者越來越多地轉曏5G套餐，4G在2021年呈下降趨勢。由於5G在中國市場的迅速普及，該地區成為5G使用的全球領先地區之一。5G市場的增長得益於不斷發展的終端生態系統，以及越來越多的適用於5G的手機銷售量與更加完善的網絡覆蓋。

衆多數據顯示出中國5G強勁的發展態勢：到2025年底，5G將佔中國移動連接數的52%；2021年，中國新增的5G連接超過2.85億，5G連接總數佔全球5G連接的75%；2021年，移動技術與服務創造了9000億美元的經濟價值，佔國家GDP的5.6%，預計到2025年，這一數字還將增長約660億美元；目前中國有超過10.4億人使用移動互聯網服務，預計到2025年，這一數字將進一步增加1.46億，聯網人口佔總人口的比例將升至80%；中國大陸的運營商已經部署了140多萬個5G基站，根據工信部目標，計劃到2025年底將5G基站數量增至364萬個。

此外，同期發佈的《中國5G垂直行業應用案例2022》則集中展示強大的5G應用。該報告介紹了中國由運營商和技術合作夥伴共同打造的多個行業應用場景中的16個5G應用案例。從智能地鉄、自動巡查到環境監測、醫療救援指揮平台，該報告深入探討了5G在5G City、智能製造和智慧鑛山等方面的工業應用場景機會。

同時， GSMA大中華區還宣佈與中國移動、中國電信、中國聯通等13家合作夥伴成立5G City特別工作組，共同推動5G在城市治理中交通運輸、應急公安、生態環境、民生服務和數字政府五大領域的應用，搆建安全、高效、綠色、智能、宜居的5G City。（校對/李延）