中關村論壇 17團隊發布新技術、產品

2022中關村論壇系列技術交易首場活動—新技術新產品首發與供需對接（新一代資訊技術和醫藥健康領域)）場活動日前在京舉辦，一系列新技術新產品正式亮相。

中新網報導，有來自河北師範大學、斯坦福大學創業團隊、普銳霆醫療、中科銀河芯、菲尼斯生物、阿里雲、博海生物、美國Libera Bio利貝拉生物醫藥等17家企業、創業團隊發布了新技術新產品，包括來自京津冀的9個項目，來自美國、德國等國家的5個項目，以及來自國家科研院所的3個專案。

北京米赫醫療器械有限責任公司總經理于艇表示，米赫人工角膜由鏡柱和支架兩部分組成，採用人造材料製成，有助於緩解我國角膜供體稀少的現狀，減少手術併發症及排斥反應的發生。

北京達影科技有限公司創始人吳濤發布了數位乳腺X射線攝影系統。吳濤表示，作為國內最新一代自主研發的具有DBT體層合成影像功能的數位乳腺X線影像攝影系統，其優化的影像鏈設計可提供高解析度、高對比及高軟組織解析度的臨床影像。

本次活動由北京市科委、中關村管委會，天津市科技局，河北省科技廳共同主辦；中關村寬協承辦；北交所，北京市通州區投促中心，天津濱海－中關村科技園辦公室、天津經開區科發局，石家莊高新區管委會科技局作為支援單位。