北京石景山區 啟動京西消費節

作為2022年北京冬奧組委總部駐地和冬奧重要賽區，北京市石景山區借勢冬奧發展機遇，利用「後冬奧」機遇，利用自身優勢特點，加強高端消費供給，加強行業政策支援，全力提升區域消費能級，營造繁榮有序的消費氛圍。其中，新首鋼園將努力打造成為以「體育+創意」為特色的全球首發消費圈和國際品牌消費新高地。

中新網報導，為了配合2022年北京消費季活動，石景山區將開展2022年京西消費節活動，舉辦1場線上發布會，開啟6大主題板塊、26項主題促消費活動，激發市場的主體活力，助力國際消費中心城市培育建設。

2022年京西消費節將圍繞「吃住行、遊購娛」各消費業態，發布6條主題消費路線，推介模式口商業文化街、首鋼六工彙、金安環宇薈等石景山的新地標、新場景。

今鼎時代廣場商圈位於石景山區中部，總建築面積13.55萬平方米，是集商業、辦公於一體的大型商業綜合體。2020年上半年，商圈改造升級項目列入市級傳統商場「一店一策」改造升級試點以及石景山區政府重點任務。

石景山區負責人表示，今年，石景山區還計畫通過創新管理模式、交通綜合治理、提高智慧化水平等措施，推動萬達廣場、喜隆多等傳統大型商業綜合體的改造提升，更新室內外硬體設備設施，圍繞首店、夜間經濟，調整品牌業態。

此外，今年石景山區還將有一批重點商業專案相繼亮相，比如新首鋼六工彙、金安環宇薈、京西大悅城等。隨著石景山區商業供給的不斷加強，將給消費者帶來全新的消費體驗，成為帶動京西消費的新地標。