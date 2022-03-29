北京海關RCEP簽證 貨值近2億

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）今年1月1日生效。截至2月28日，北京海關共向63家企業簽發356份RCEP出口原產地證書，貨值1.99億元人民幣。幫助出口企業在目的國享受關稅減免約200萬元，進口企業申報享惠貨值462.57萬元人民幣，優惠稅款29.71萬元，讓企業得到了真金白銀的實惠。

中新網報導，北京海關表示，該關將RCEP相關工作同首都高水準開放高質量發展深度融合，在政策實施前主動聯繫重點行業企業，宣講RCEP政策，幫助企業理解規則、提前布局，科學預測享惠規模；在政策實施啟動階段，北京海關派員走訪SMC(中國)有限公司、北京大源非織造股份有限公司、北京現代汽車有限公司等重點進出口企業，實地了解企業需求，進行出口原產地證書簽證、進口申報享惠等業務指導。

SMC(中國)有限公司關務負責人郭連生表示，公司進出口貨物有很多屬於RCEP協定國家原產，包括首次與中國簽訂自貿協定的國家。經初步測算，RCEP實施首年可為公司降稅3000萬元。

經核准出口商制度是RCEP實施內容的亮點之一，也是海關服務企業的重要方向。為此，北京海關梳理分析符合RCEP經核准出口商資格的高資信企業及其行業背景，分行業、分類別開展經核准出口商企業認定指導工作，幫助有條件企業充分享受該優惠政策。目前已有2家企業取得經核准出口商資格。

今年以來，北京海關不斷優化出口原產地證書「集中審核，就近簽證」模式，充分做好RCEP實施便利化工作。通過自助列印、預約辦理、郵寄送達等措施，簡化辦事流程、提高通關效率。此外，北京海關在業務現場設立RCEP惠企服務專窗，安排業務專家解答諮詢熱線來電提問，滿足企業諮詢需求。