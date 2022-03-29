中國石化業績 創近10年最佳

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國石化27日發布的業績報告顯示，其2021年經營業績創近十年最好水平。

中新社報導，按照國際財務報告準則，2021年，中國石化實現營業額及其他經營收入2.74萬億元（人民幣，下同），同比增長30.2％；公司股東應占利潤719.75億元，同比增長115.2％，創近10年最好水平；公司經營活動所得現金流量淨額達2251.74億元，創歷史最好成績。

報告顯示，2021年中國石化取得系列成果。 在勘探及開發方面，中國石化增儲穩油增氣提效取得新突破。勘探上，取得了一批油氣新發現，其中在渤海灣、蘇北、四川三大盆地陸相頁岩油勘探取得重大突破。在原油和天然氣開發方面，也實現產能提升和供應保障。數據顯示，全年境內原油產量3515.49萬噸，海外原油產量417.73萬噸，天然氣產量339.68億立方米，同比增長11.9%。 　　

煉油方面，全年加工原油2.55億噸，同比增長7.8%，生產成品油1.46億噸，同比增長3.3%，其中，汽油產量6521萬噸，同比增長12.6%，生產化工輕油4541萬噸，同比增長12.9%。 　　

營銷及分銷方面，全年成品油總經銷量2.21億噸，其中境內成品油總經銷量1.71億噸，同比增長2.0%。

化工方面，全年乙烯產量1338萬噸，同比增長10.9%。全年化工產品經營總量為8160萬噸，實現全產全銷。

報告還顯示，中國石化在科技開發上取得系列重要突破，如煉油方面，完成世界首套全餾分原油催化裂解技術工業試驗；化工方面，在大陸國內率先完成原油直接裂解制乙烯工業試驗。

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