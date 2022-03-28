華為輪值董事長：正在晶片製造上尋求系統性突破
大陸電信設備巨頭華為輪值董事長郭平28日表示，正在晶片製造上尋求系統性的突破，相信晶片能夠有持續供應，公司還在謹慎評估俄烏衝突下各國政策的影響。
郭平在28日舉行的2021年業績發布會上並指出，手機晶片在獲得性方面仍有困難，公司正積極與相關各方探討智慧手機可持續性的解決方案。
他還提到，華為鴻蒙Harmony OS作業系統目前沒有在海外發展的計畫。
華為28日發布2021年全年財報，財報顯示，華為整體經營穩健，實現全球銷售收入人民幣6,368億元（約新台幣2.91兆元），年降約3成，與公司去年底的業績預期持平；淨利潤人民幣1,137億元（約新台幣5196億元），年增75.9%。面向未來，華為持續加大研發投入，去年研發投入達到人民幣1,427億元，占全年收入的22.4%，十年累計投入的研發費用超過人民幣8,450億元。
回到中國大陸後首次亮相業績發布會的華為財務長孟晚舟表示，去年收入規模下降，是受供應鏈持續承壓、美國多輪制裁與疫情因素的影響，面對美國壓力華為更團結，戰略更加清晰。
她坦言，規模變小了，但她也強調，盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。得益於主營業務的盈利能力提升，去年華為經營現金流有較大增長，達到人民幣597億元；資產負債率降到57.8%的水準，整體財務結構的韌性和彈性都在加強。
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