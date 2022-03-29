青藏高原 首次規模開發頁岩油

中國石油天然氣集團公司青海油田分公司正在乾柴溝地區舉行英雄嶺頁岩油項目部啟動暨英頁1H先導試驗平台開鑽儀式，此次項目啟動也是青藏高原首次啟動頁岩油規模開發。

中新社報導，青海油田是世界上海拔最高的油氣田，也是中國最早開發的油田之一。位於青海省西北部的柴達木盆地，是青海、西藏、甘肅、寧夏四省（區）重要產油、供氣基地，平均海拔3000米左右。乾柴溝地區位於柴達木盆地西部英雄嶺構造帶中段，西接英西油田，東鄰鹹水泉油田，地面以風蝕山地為主，山高坡陡，溝壑縱橫，平均海拔3200米至3800米。

該區勘探始於上世紀50年代，經歷了淺層到深層、碎屑岩到碳酸鹽岩、構造到岩性、常規到非常規的三個歷程。據介紹，2021年以來全面進入頁岩油勘探開發階段，前期，按照「直井控規模、水平井提產」的原則，先後部署鑽井17口（直井15口，水平井2口），已完鑽直井在長達1200米井段均見到活躍油氣顯示。截至目前，已經完成8口直井11個層試油，均獲得工業油流。

青海英雄嶺頁岩油項目部副經理張慶輝在28日表示，頁岩油與其他油藏開採最大的區別是，別的油藏自然投產，完井射孔後油就會像泉水一樣湧出來，而頁岩油油層非常緻密，原油富集在微納米的孔隙當中，必須採用大規模體積壓裂方式把油解放出來，相當於在地下人造一個高速通道，讓油流出來。

「頁岩油是一套源內油氣藏，就目前英雄嶺凹陷來說，它的面積有1500平方公里，而我們目前埋深5000米以淺的這個區域面積就有將近150平方公里，可以實現持續的勘探開發」。英雄嶺頁岩油全生命周期項目經理趙健表示，現在的試驗階段基本上就是建成10萬噸的一個示範平台，項目將分三個階段進行，逐步建成100萬噸產能數字化頁岩油高效開發示範區。