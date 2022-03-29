數位經濟主題債券 深交所首發

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳交易近日推出「數位經濟」系列固定收益產品。3月23日，京東方科技集團股份有限公司在深交所發布公告，簿記發行全市場首單「數位經濟」主題公司債券。3月25日，「粵開證券-中小擔小貸-知識產權4期資產支援專項計畫（數字經濟）」在深交所成功發行。

中國證券報報導，首單「數位經濟」主題公司債券發行人為京東方科技集團股份有限公司，發行規模20億元，債券期限為3+N年，票面利率為3.5%。

「粵開證券-中小擔小貸-知識產權4期資產支援專項計畫（數字經濟）」是聚焦「數位經濟」領域知識產權開發的資產證券化產品，發行規模為2.159億元，優先順序利率為3.8%。

深交所相關負責人表示，數位經濟主題公司債券、資產證券化產品的成功落地，是深交所認真貫徹新發展理念、發揮資源優化配置功能、服務經濟高質量發展戰略的又一務實舉措。

數位經濟已成為重要的戰略發力點，是數位中國戰略的核心。交易所「數位經濟」主題固定收益產品圍繞服務國家戰略總要求，聚焦從事數字經濟的企業或資產，切實提升募集資金使用的精准性、有效性，立足於定向滿足數字經濟領域直接融資需求，有助於推動數位經濟高質量發展。

深交所相關負責人表示，下一步，深交所將創新推出更多直達實體經濟關鍵領域的固定收益產品，引導資金流向國家重點支援領域。

實體經濟 深圳

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