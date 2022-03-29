三峽陽江海上風電場 累計發電量破10億度
大陸首個百萬千瓦級海上風電場—三峽陽江沙扒海上風電場2022年年初至3月25日已累計安全生產清潔電能10億千瓦時，可替代標準煤30.76萬噸，減少二氧化碳排放84萬噸，相當於種植3309公頃闊葉林，為粵港澳大灣區建設再添綠色發展動能。
科技日報報導，三峽陽江沙扒海上風電場是三峽集團在粵首個海上風電項目，由三峽集團所屬中國三峽新能源（集團）股份有限公司投資建設。項目位於廣東省陽江市沙扒鎮海域，總裝機容量200萬千瓦，共佈置315台海上風電機組、4座海上升壓站以及近1000公里的海底電纜。每年可為粵港澳大灣區提供約56億千瓦時的清潔電能，可滿足約240萬戶家庭年用電量，減排二氧化碳約480萬噸。
三峽陽江沙扒海上風電場專案，創下大陸國內單體容量最大的海上升壓站、國內同等容量下重量最輕的海上升壓站等多個“全國之最”，以及全球首台抗颱風型漂浮式海上風電機組的“世界之最”，為探索更適合南海海域的海上風電建設的施工技術方案，積累了許多寶貴經驗。
作為目前大陸國內最大的海上風電開發運營企業，三峽集團實施「海上風電引領者」戰略，推進集中連片規模化海上風電開發，推動清潔能源跨越式、高質量發展，持續做大做強海洋經濟，服務海洋強國戰略。
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