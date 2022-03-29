搶預製菜商機 廣東推十條措施

廣東省政府辦公廳官網日前發布「關於加快推進廣東預製菜產業高質量發展十條措施」(以下簡稱「預製菜十條」)，提出一系列措施推動廣東預製菜產業高質量發展。

光明日報報導，預製菜一般是指將各種食材配以輔料，加工製作為成品或半成品，經簡易處理即可食用的便捷風味菜品。

「預製菜十條」具體措施包括：建設預製菜聯合研發平台、構建預製菜質量安全監管規範體系、壯大預製菜產業集群、培育預製菜示範企業、培養預製菜產業人才、推動預製菜倉儲冷鏈物流建設、拓寬預製菜品牌營銷渠道、推動預製菜走向國際市場、加大財政金融保險支援力度、建設廣東預製菜文化科普高地等。

廣東省農業農村廳黨組成員、副廳長高慶營在廣東省新聞辦舉行的發布會上表示，近年來，廣東在全國率先組織化、系統化推廣預製菜。經過近3年的努力，廣東預製菜產業發展步伐明顯加快，在大陸全國掀起預製菜發展熱潮，且發展勢頭還在持續增強，保持領先發展態勢，廣東在2021中國預製菜產業指數省份排行榜中排名第一。

他說，實踐中發現，預製菜已成為農村一、二、三產業融合發展的新模式，是推進「菜籃子」工程提質增效的新業態，是農民「接二連三」增收致富的新渠道，對促進創業就業、消費升級和鄉村產業振興具積極意義。

「預製菜十條」推出後，廣東省將率先從人才培養、質量監管、產業聚集、品牌營銷、金融保險等多個方面推動預製菜產業更好更快發展。

2022年，廣東已經組織了「預製菜雙節營銷活動」、「三登小蠻腰喊全國全球吃廣東預製菜」、「致敬春節守護者」、「中國味道 粵品粵香」等系列活動。活動期間，部分預製菜企業產品銷量實現成倍增長，廣東預製菜品牌效應初步顯現。

下一步，廣東省農業農村廳將持續開展「食在廣東」系列活動，講好廣東預製菜飲食文化故事，推動品牌營銷渠道建設。

廣東還將布局建設一批預製菜產業園，納入第二輪省級現代農業產業園建設範圍，予以重點支援，把預製菜產業人才培養納入「粵菜師傅」工程，開展預製菜產業相關職業（工種)）能人才培訓和職業技能評價，後續還會策劃舉辦「廣東喊全球吃預製菜」等系列活動。