華為2021年淨利潤4,889億元 年增75.9%

華為28日發布2021年財報，淨利潤人民幣1,137億元（新台幣4,889億元），年增75.9%。2021年營收人民幣6,368億元（新台幣4,889億元〉，與2020年營收人民幣8,914億元相比，年減28.5%。

華為首席財務官孟晚舟表示，華為的規模變小了，但盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。

孟晚舟還指出，2021年研發投入達到人民幣1,427億元，占全年收入的22.4%，十年累計投入的研發費用超過人民幣8,450億元。

華為輪值董事長郭平表示，公司整體經營情況符合預期，運營商業務表現穩定，企業業務穩健增長，終端業務快速發展新產業，生態建設進入快車道。「2022年華為還要繼續求生存、求發展。」