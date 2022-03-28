聽新聞
test
0:00 / 0:00
華為2021年淨利潤4,889億元 年增75.9%
華為28日發布2021年財報，淨利潤人民幣1,137億元（新台幣4,889億元），年增75.9%。2021年營收人民幣6,368億元（新台幣4,889億元〉，與2020年營收人民幣8,914億元相比，年減28.5%。
華為首席財務官孟晚舟表示，華為的規模變小了，但盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。
孟晚舟還指出，2021年研發投入達到人民幣1,427億元，占全年收入的22.4%，十年累計投入的研發費用超過人民幣8,450億元。
華為輪值董事長郭平表示，公司整體經營情況符合預期，運營商業務表現穩定，企業業務穩健增長，終端業務快速發展新產業，生態建設進入快車道。「2022年華為還要繼續求生存、求發展。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言