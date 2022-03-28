快訊

北市殯葬管理處爆收賄 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

友達宣布現金減資 合併配息發3元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為2021年淨利潤4,889億元 年增75.9%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華為首席財務官孟晚舟28日亮相2021年財報發布。華為直播截圖
華為首席財務官孟晚舟28日亮相2021年財報發布。華為直播截圖

華為28日發布2021年財報，淨利潤人民幣1,137億元（新台幣4,889億元），年增75.9%。2021年營收人民幣6,368億元（新台幣4,889億元〉，與2020年營收人民幣8,914億元相比，年減28.5%。

華為首席財務官孟晚舟表示，華為的規模變小了，但盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。

孟晚舟還指出，2021年研發投入達到人民幣1,427億元，占全年收入的22.4%，十年累計投入的研發費用超過人民幣8,450億元。

華為輪值董事長郭平表示，公司整體經營情況符合預期，運營商業務表現穩定，企業業務穩健增長，終端業務快速發展新產業，生態建設進入快車道。「2022年華為還要繼續求生存、求發展。」

人民幣 孟晚舟 車道

延伸閱讀

孟晚舟回陸後首次亮相出席華為年報會 新手機、晶片被關注

俄企手機安卓系統被停止認證 稱測試鴻蒙系統 華為回應

挺身救俄企？ 華為：暫無計劃在海外推出鴻蒙手機

蘋果「放下身段」 它究竟下了怎樣的一盤棋？

相關新聞

孟晚舟回陸後首次亮相出席華為年報會 新手機、晶片被關注

華為將在28日下午舉行2021年年度報告發布會。屆時，華為輪值董事長郭平及華為公司副董事長、CFO孟晚舟將出席業績說明會...

中國藉民航機買賣與美國打貿易戰 損及波音發展

中國東方航空因廣西空難停飛所有波音737-800型客機。但美國有線電視新聞網報導，中國是波音公司的重要市場，相較於中美貿...

華為2021年淨利潤4,889億元 年增75.9%

華為28日發布2021年財報，淨利潤人民幣1,137億元（新台幣4,889億元），年增75.9%。2021年營收人民幣6...

憂上海封城影響市場 金融業以公司為家成常態

由於COVID-19疫情未見趨緩，上海從28日起分兩階段分區封城，上海浦東新區的金融業者從上一輪封控開始，就有不少人「以...

中指研究院：陸3月樓市成交增加 一二線城市按月上升

根據大陸中指研究院監測數據顯示，三月中國大陸樓市整體成交上行，一二線城市按月上升，但與去年同期相比，成交數據仍為下滑狀態...

防控升級 上海中止今年首批集中供地拍賣

上海市土地市場網站今日（28日）公告表示，因疫情防控需要，為響應全市疫情工作，上海首批40宗商品住宅地塊中止出讓，後續將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。