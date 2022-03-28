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防控升級 上海中止今年首批集中供地拍賣

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上海市升級疫情管控，並中止上海市國有建設用地使用權拍賣活動。(中新社資料圖片)
上海市升級疫情管控，並中止上海市國有建設用地使用權拍賣活動。(中新社資料圖片)

上海市土地市場網站今日（28日）公告表示，因疫情防控需要，為響應全市疫情工作，上海首批40宗商品住宅地塊中止出讓，後續將根據上海市疫情防控工作整體安排及時重啟交易活動。

據公告，已交納的交易保證金在中止期（自通知發布當日起至中止結束當日止）內所產生的同期銀行活期存款利息，將在交易結束後退還。商品住房用地交易資金監管期限另行設定。

根據此前披露的公告，首輪集中供地掛牌出讓的40幅涉宅地塊中，總出讓面積為210.51萬平方米，起始總價約為850.7億元。其中，有36幅地塊為純宅地和商住綜合用地，總出讓面積199.7萬平方米；另外4幅為城中村地塊改造項目，總出讓面積10.81萬平方米。

從地塊分佈情況來看，上海自貿區臨港新片區住宅用地的供應力度最大，共涉及8幅地塊。

另外，青浦區和松江區各出讓5幅；寶山區出讓4幅；奉賢區、嘉定區、閔行區和浦東新區各出讓3幅；金山區、普陀區各有2幅地塊出讓；徐匯區和楊浦區各出讓1幅。

上海自貿區 疫情

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