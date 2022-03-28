上海封控衝擊 昆山台協籲台「設立蘇南貨運航點」

上海「封半城」令下，開車不到一個小時路程的台資電子重鎮江蘇昆山，已深受影響。昆山台協會長孫德聰表示，已有企業會員反映，電子零組件已在上海浦東機場卡關取不出來，更別說出貨到上海，他呼籲台灣除了現有的四個航點外，能考慮華東台商空運需求，在蘇南設立一個貨運航點。

孫德聰指出，雖然上海洋山港、浦東機場貨運站仍正常運作，但工人都在宿舍隔離，無法正常上班，「華東不少電子業台商跳腳，因為除了攸關民生物資拿通行證才能通關，其他行業就無法通關。」

孫德聰提到，不少華東電子業台商在台灣上市，產值也算在台灣，希望台灣能考量，除了現有北京、上海、廈門、西安四個航運點之外，能在江蘇南方，例如像南京這樣離蘇州和昆山較近的城市，設立貨運航站，協助台商快速進出貨。

蘇州台協姑蘇區台青會會長吳文智表示，蘇州有會員企業16日從美國寄到蘇州的航空國際件，到浦東機場卡關已經一個多星期，昨天才收到通知，「貨已經到蘇州了。」

不願具名的台灣航空貨運代理業者表示，今天一上午已接到20幾通客戶詢問電話，問貨物交貨期會延遲多久，這名貨運代理業者說：「要有心理準備，可能會延到兩三個星期或一個月以上，能等才寄貨。」

這名航空貨運代理業者指出，公司上午初步開會，在現有的四個航點之一的廈門設立倉儲，提供客戶選擇，「若南京能開闢專線飛貨運的話，客戶的燃眉之急也解決。」