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中石化稱多元化進口原油 俄烏衝突未致資產減值

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國石化稱，俄烏戰事並未導致資產減值，一直多元化進口原油。（香港電台）
中國石化稱，俄烏戰事並未導致資產減值，一直多元化進口原油。（香港電台）

大陸中石化總裁喻寶才表示，俄烏衝突並未導致資產減值，但會定期對資產進行減值評估，目前整體平穩。

據香港電台報導，被問到會否繼續採購俄羅斯原油，喻寶才說，去年曾向俄羅斯採購液化天然氣(LNG)及石油，強調一直多元化進口原油，綜合考慮原油品種，以及考慮供應穩定和價格等因素進行全球原油採購，未來會繼續按照商業原則及國際貿易規則採購。

集團又指，全球LNG價格上升，有關業務約60億元人民幣虧損，會按市況改善中長約及現貨採購比例等，以減低損失。

另外，中石化指，去年派息比率約80%，母公司亦曾增持股份，但目前股價仍低於帳面值，董事會已提出增加一般性回購，會研究規模及價格等再公布回購方案。

中石化表示，油價快速上升對生產及經營構成挑戰，但今年中國大陸經濟有望保持較快增長，首兩個月產品需求亦有增加。

中石化董事長馬永生指，目前國際油價在高位震盪，俄烏衝突的地緣政治影響較大，但亦受宏觀經濟、石油輸出國組織及盟友(OPEC+)的政策及執行力度，以及美元強弱等影響，未來走勢仍有很大不確定性，難以準確預測。

他指，根據市場分析，平均預期今年油價將回落至每桶100美元左右，明年進一步回落至85美元水平，相信隨著地緣政治因素回歸理性，油價亦會適度回落。

馬永生說，面對高油價，正是上游業務增產的好時機，未來會加大力度開採原油天然氣。不過，煉油業務有較大挑戰，會按需求安排原油進口加工等應對；而化工業務短期仍會面對成本上升及毛利收窄壓力。

油價 俄羅斯

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