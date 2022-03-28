上海分區封城：台積電不影響生產、中芯國際正常營運

大陸疫情持續升溫，上海今起「封半城」並進行全民核酸檢測，外電彭博社引述中芯國際發言人稱，上海工廠正常運營，遵守相關規定。

上海昨晚發布封城訊息，台積電在上海松江也有廠區。台積電指出，一切遵照政府防疫措施，目前不影響生產。

上海港口則確保生產運行。上港集團在微信公眾號表示，在全市開展新一輪核酸篩查期間，上港集團將確保港口生產運行，保障民生和防疫物資運輸暢通。目前，除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產單位保持24小時作業。

上海市政府稱，保供企業正常經營。上海市商務委主任顧軍28日表示，在落實疫情防控各項措施的前提下，採取各種措施，做到「三個正常」：保供企業正常經營、車輛正常通行、人員正常上崗。目前，上海市幾家主要電商平台都在正常經營。主要實體商業企業也都開闢了線上訂購渠道。

他強調，上海市主副食品貨源充足、供貨渠道暢通，相關部門做了充分準備，採取了多項保供穩價措施，各區將組織力量把必要的生活物資配送到社區。