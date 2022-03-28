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救房市 陸多地二手房首套房貸利率降至5%以下

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
武漢首套及第二套房貨利率分別下調43及48個基點。（新浪微博照片）
武漢首套及第二套房貨利率分別下調43及48個基點。（新浪微博照片）

中國大陸房價貸款利率持續向下，3月份以來，多地二手房的首套房貸款利率已經下調至5%以下，個別地區開始出現4.6%的利率，與本月5年期以上貸款市場報價利率（LPR）報價持平。專家預計今年第二季房地產市場總體回暖。

據大陸官媒《證券日報》報導，目前上海、深圳、哈爾濱、蘇州等地出現二手房的首套房貸款利率低於5%的情況。

哈爾濱部分國有銀行表示，自3月23日起，對新簽約的新房和二手房的首套房貸款利率進行下調，由此前的4.95%和5.05%分別下降為4.75%和4.85%。

蘇州地區房貸利率經歷多次下調，3月份以來，該地區多家銀行的首套房最低貸款利率與5年期以上LPR利率持平。而一線城市中，目前深圳、上海等地多家銀行二手房的首套房貸款利率低於5%。

另據貝殼研究院的監測，3月份，房貸利率降幅創2019年以來月度最大降幅，房貸環境寬鬆。103個城市中82個城市房貸主流利率下調，包括蘇州、深圳、上海等20個城市首套房貸利率低於5%。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂對《證券日報》表示，在宏觀政策穩健的框架下，住房信貸環境進一步趨暖，促使二手房市場成交回升。當前市場預期仍較弱，需求端信心尚未完全恢復。預計未來信貸環境保持友好，地方支持性調控政策進一步出臺，將精準引導合理住房需求的釋放。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，過去多數貸款利率還是超過5%的水平，當前房貸利率出現和LPR齊平的現象，有助於市場回暖。從購房者的角度看，這確實對後續還款有很大的減負效應。

對於銀行來說，當前放貸的節奏確實需要加快，為客戶降低按揭貸款成本。

他說：「預計今年二季度房地產市場總體是回暖的，市場需求明顯向好，二季度也是各地穩經濟增長一個很重要的關鍵點。」

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